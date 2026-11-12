Iz Barselone o Željku Obradoviću: Igramo protiv najboljeg trenera u Evropi
Vreme čitanja: 2min | čet. 12.11.26. | 17:25
Velike reči Aleksandra Sekulića
Jedan od derbija ovog kola Evrolige igra se u Atini, gde će prvoplasirani Panatianikos dočekati Barselonu sutra od 20.15. Jasno je da su Zeleni sa Željkom Obradovićem glavni favoriti za tron, dok tim iz Blaugrane igra iznad očekivanja, pa se očekuj spektakl u punoj OAKA areni.
Ono što je otežavajuća okolnost za Aleksandra Sekulića jeste što u Atini neće moći da računa na Kevina Pantera i Tosana Evbuomana, dok su Umodža Gibosn i Huan Nunjez pod znakom pitanja.
"Dolazimo sa problemima sa povredama i nije najbolje vreme za nas, ali ovo je idealna prilika da se drugi igrači razigraju. Moramo da pokažemo za šta smo sposobni, bez obzira na odsustva", rekao je Sekulić.
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Slovenački stručnjak je istakao da njegove momke sutra očekuje okršaj protiv najboljeg trenera u Evropi.
"Kada igrate u Atini protiv Panatinaikosa, onda je ključ u odbrani. Imaju odličan napad sa igračima koji mogu da postižu poene na mnogo različitih načina , tako da će odbrana biti ključna. Znamo da igramo protiv odličnog tima sa trenerom koji je najbolji u Evropi. Pravi je izazov videti koliko možete da se takmičite protiv trenutno najkvalitetnijeg tima u Evroligi. Ne mislim da trenutno igramo sa punim potencijalom. Još uvek ima mnogo prostora za bolju igru, posebno u dobrani, da budemo čvršći i izdržljiviji, a u napadu možemo bolje i imamo prostora za napredak".
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Istakao je Sekulić da Barsa motri na tržište.
"Kao što sam mnogo puta rekao, Barselona je klub koji uvek prati tržište. Ako se pronađe pravi igrač, koji može da nam pomogne i odgovara načinu na koji tim može da igra, onda će biti doveden. Međutim, trenutno smo fokusirani na tim koji imamo. Verujem u ove momke i igraćemo sa ovim igračima, ali ćemo videti šta će biti u narednim danima", rekao je Sekulić.