Iz Barselone o Željku Obradoviću: Igramo protiv najboljeg trenera u Evropi

Jedan od derbija ovog kola Evrolige igra se u Atini, gde će prvoplasirani Panatianikos dočekati Barselonu sutra od 20.15. Jasno je da su Zeleni sa Željkom Obradovićem glavni favoriti za tron, dok tim iz Blaugrane igra iznad očekivanja, pa se očekuj spektakl u punoj OAKA areni.

Ono što je otežavajuća okolnost za Aleksandra Sekulića jeste što u Atini neće moći da računa na Kevina Pantera i Tosana Evbuomana, dok su Umodža Gibosn i Huan Nunjez pod znakom pitanja.

"Dolazimo sa problemima sa povredama i nije najbolje vreme za nas, ali ovo je idealna prilika da se drugi igrači razigraju. Moramo da pokažemo za šta smo sposobni, bez obzira na odsustva", rekao je Sekulić.