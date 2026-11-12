Orlići lako sa Makedoncima na Karađorđu: Milosavljević izrasta u lidera mlade reprezentacije

Posle uvodne šanse gostiju, izabranici Zorana Mirkovića su se trgli i primorali Severne Makedonce da se povuku u nisku zonu. Ipak, napad Orlića je sa lakoćom dolazio do završnice, prvenstveno preko krilnog igrača Nemanje Trifunovića i pravog domaćina na ovom stadionu, napadača Vojvodine Milana Kolarevića .

Međutim, daleko od toga da napad Orlića nije dobro funkcionisao. Igrao je tečno i mnogo brže nego što smo navikli kada gledamo naše selekcije, od najmlađih uzrasta do prvog tima. Ogroman doprinos fluidnosti u igri mlade reprezentacije dao je 19-godišnji Jovan Milosavljević , koji je odigrao svih 90 minuta, dirigovao igrom sa pozicije „osmice“ i stigao da se upiše u strelce. Fudbaler koji je u poslednja dva meseca dobio značajnu ulogu u švedskom Malmeu istakao je ozbiljnu kandidaturu za jednog od lidera ove selekcije, koja će naredne godine, zajedno sa Albanijom, biti domaćin Evropskog prvenstva za mlade.

Upravo posle jedne dobre kombinacije na levom boku, gde se ovog puta našao Jovan Mijatović, Srbija je stigla do vođstva. Centarfor Njujork Sitija uspeo je da stigne loptu koja je naizgled išla van terena i uposli svog imenjaka iz veznog reda, Jovana Milosavljevića, koji je doneo prednost domaćinu.

Fudbaler Malmea ujedno je bio i jedini igrač Orlića koji je proveo svih 90 minuta na terenu, odnosno kojeg Mirković nije zamenio. Pokazao je 19-godišnji vezista određenu zrelost protiv Makedonaca i istakao kandidaturu za mesto u startnoj postavi i na nekim narednim, važnijim duelima ove selekcije.

Pored Milosavljevića, u prvih 45 minuta istakao se i Mijatović, koji je imao nekoliko prilika da, pored asistencije, upiše i gol, ali su ga u tome sprečili golman Džekov i defanzivci gostujuće selekcije.

U drugom poluvremenu gledali smo mnogo ravnopravniji susret. Makedonci, koji su na pauzi napravili samo jednu izmenu, došli su do daha i krenuli po izjednačenje. Komunikacija u veznom redu Orlića nije bila na istom nivou kao u prvom delu, pa su se na tom delu terena razmahali mladi igrači Severne Makedonije.

Uspeli su preko Mitra Trajkova i da zatresu mrežu Vuka Draškića, ali je na sreću Srbije taj gol poništen zbog minimalnog ofsajda u kojem se našao 22-godišnji centarfor. Imali su Makedonci još jednu priliku da poravnaju rezultat na ulasku u poslednjih deset minuta, ali je lopta posle udarca glavom završila pored stative.

Iako su gosti bili bliži izjednačenju u drugom delu, Srbija je u finišu uspela da poveća prednost i stavi tačku na utakmicu pogotkom Đorđa Petrovića. Mladi bek krunisao je lepu akciju Orlića, u čijoj završnici je odigran dupli pas između njega i Matije Mitrovića.

PRIJATELJSKA UTAKMICA REPREZENTACIJA DO 21 GODINE

SRBIJA – SEVERNA MAKEDONIJA 2:0 (1:0)

/J. Milosavljević 16, Đ. Petrović 90+2/

Stadion: Karađorđe, Novi Sad

SRBIJA – prvo poluvreme: Matijašević – Tegeltija, Stjepanović, Kovačević, Mimović – P. Petrović, J. Milosavljević, Trifunović, Kolarević – Milošević, Mijatović.

SRBIJA – drugo poluvreme: Draškić – Đ. Petrović, V. Milosavljević, Vidojević, Radojević – Popović, J. Milosavljević, Luković, Kuljanin – Miladinović, Mitrović.

SEVERNA MAKEDONIJA: Lj. Džekov, Velkov, Murati, G. Džekov, Danev, Nikolovski, Veličkovski, Gjorgijevski, Trajkov, Arizankoski, Manojlov.

Igrali još: Atanasovski, Trpevski, Ariton, Radeski, Maslarov, Dimovski, Cvetkov, Mateski, Rosikj.