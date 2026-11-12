Umesto za mladu reprezentaciju Srbije, Maksimović igrao protiv Mlade Boleslav

Bio je nekadašnji igrač Crvene zvezde jedan od petorice fudbalera koje je Demikelis zadržao na terenu svih 90 minuta. Isti tretman su imali i Joan Bakajoko, Maksim Esteve, Lukas Klosterman i standardan prvotimac Romulo.

18.30: (1,48) Malta (4,00) Esvatini (6,50)

Česi su poveli u 3. minutu, potom su u 18. stigli i do 2:1, ali do kraja poluvremena Lajpcig je golovima Esteva i Kristofera Enkunkua stigao do preokreta. Kasnije su Nemci vodili i sa 4:3, ali Česi su u finišu golovima Mateja Hibsa i Jana Jinoha stigli do pobede.

Za razliku od prošle sezone, koju je praktično celu Maksimović odgledao sa klupe ili tribina, ove je počeo da dobija šansu u Lajpcigu u kontinuitetu. Proveo je na terenu 325 minuta, raspoređenih na osam mečeva u svim takmičenjima, a postigao je dva gola. Po jedan protiv Koma (1:4) u Ligi šampiona i Bajerna (1:6) u prvenstvu. Uz to, Maksimović je zabeležio i jednu asistenciju protiv Verdera (1:3).

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