Umesto za mladu reprezentaciju Srbije, Maksimović igrao protiv Mlade Boleslav
Vreme čitanja: 2min | čet. 12.11.26. | 15:30
Vezista RB Lajpciga svih 90 minuta na terenu u porazu od Čeha na prijateljskoj utakmici sa 4:5 (3:2)
Očigledno je talentovani srpski fudbaler Andrija Maksimović maksimalno rešen da se nametne treneru RB Lajpciga Martinu Demikelisu i izbori za minutažu u nemačkom Bundesligašu. Sudeći po rečima selektora Srbije Veljka Paunovića, 19-godišnji vezista se bunio što je plan našeg Fudbalskog saveza bio da igra za mladu reprezentaciju. Sam je kriv za to što ovog četvrtka ne igra za Orliće u Novom Sadu prijateljsku utakmicu sa Makedonijom, ali ako je za neku utehu, barem je odigrao svih 90 minuta u dresu RB Lajpciga.
Bikovi su od 11 časova odigrali prijateljski meč sa trećeplasiranim timom prvenstva Češke Mladom Bolesav. Maksimović je bio starter, odigrao je svih 90 minuta u porazu sa 4:5 (3:2).
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Bio je nekadašnji igrač Crvene zvezde jedan od petorice fudbalera koje je Demikelis zadržao na terenu svih 90 minuta. Isti tretman su imali i Joan Bakajoko, Maksim Esteve, Lukas Klosterman i standardan prvotimac Romulo.
18.30: (1,48) Malta (4,00) Esvatini (6,50)
Česi su poveli u 3. minutu, potom su u 18. stigli i do 2:1, ali do kraja poluvremena Lajpcig je golovima Esteva i Kristofera Enkunkua stigao do preokreta. Kasnije su Nemci vodili i sa 4:3, ali Česi su u finišu golovima Mateja Hibsa i Jana Jinoha stigli do pobede.
Za razliku od prošle sezone, koju je praktično celu Maksimović odgledao sa klupe ili tribina, ove je počeo da dobija šansu u Lajpcigu u kontinuitetu. Proveo je na terenu 325 minuta, raspoređenih na osam mečeva u svim takmičenjima, a postigao je dva gola. Po jedan protiv Koma (1:4) u Ligi šampiona i Bajerna (1:6) u prvenstvu. Uz to, Maksimović je zabeležio i jednu asistenciju protiv Verdera (1:3).
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