Izraelci hoće Evroligu da presele na Kipar

Hapoel je predvodnik ove ideje, ali i Makabi već neko vreme razmišlja o istom postupku. Ono što se spominje jeste da je Hapoel već počeo da ispituje uslove koji vladaju na Kipru. Zvaničnog dogovora i dalje nema, niti je bilo šta dogovoreno, ali se čeka konačna odluka Kiprana.

Ono što je zanimljivo jeste da su izraelski timovi već jednom imali velik želju da zaigraju na Kipru, međutim, tada su odbijeni jer nije mogla da im se garantuje bezbednost. Sada je situacija drugačija zahvaljujući turizmu. Naime, veliki broj turista letuje na Kipru. Takođe, igranje na ovoj destinaciji bilo bi mnogo povoljnije, jer je ostrvo daleko bliže Izraelu od Sofije.

Moguće je da sada odluka bude drugačija, a ukoliko se to desi Hapoel bi već naredni meč od donošenja odluke igrao na Kipru.