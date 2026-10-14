Jabusele: Navijači Partizana su me gađali i pljuvali

Geršon Jabusele, ime koje izaziva negativne emocije kod svakog navijača Partizana. Ništa se nije promenilo ni posle tri godine, a čini se da je sada netrpeljivost još veća, s obzorom da ga sada trenira Željko Obradović u Panatinaikosu. Zato je sinoć pored brojnih pozitivnih pohivka i skandiranja upućenih Obradoviću, Matijasu Lesoru i Isaku Bongi, bilo je i onih negativnih... Uvreda... Na račun Francuza.

Jabusele, koji je na terenu proveo 20 minuta i upisao sedam poena, pet skokova i tri asistencije, najpre je istakao da nema nikakav problem sa bučnim navijanjem i krcatom dvoranom.

„Tako je, kako je. Nikada ne bežim od takve atmosfere. Ja sam tip igrača koji to prihvata na pozitivan način. Kada si takmičar i voliš košarku, igrati u dvorani pred 15.000 ljudi koji su protiv tebe je nešto lepo. To je nešto u čemu uživam i što volim. To mi uopšte ne smeta”, rekao je Jabusele.