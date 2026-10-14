Jabusele: Navijači Partizana su me gađali i pljuvali
Vreme čitanja: 4min | sre. 14.10.26. | 11:30
"Niko ne reaguje i to se nastavlja", priča Jabusele
Geršon Jabusele, ime koje izaziva negativne emocije kod svakog navijača Partizana. Ništa se nije promenilo ni posle tri godine, a čini se da je sada netrpeljivost još veća, s obzorom da ga sada trenira Željko Obradović u Panatinaikosu. Zato je sinoć pored brojnih pozitivnih pohivka i skandiranja upućenih Obradoviću, Matijasu Lesoru i Isaku Bongi, bilo je i onih negativnih... Uvreda... Na račun Francuza.
Jabusele, koji je na terenu proveo 20 minuta i upisao sedam poena, pet skokova i tri asistencije, najpre je istakao da nema nikakav problem sa bučnim navijanjem i krcatom dvoranom.
„Tako je, kako je. Nikada ne bežim od takve atmosfere. Ja sam tip igrača koji to prihvata na pozitivan način. Kada si takmičar i voliš košarku, igrati u dvorani pred 15.000 ljudi koji su protiv tebe je nešto lepo. To je nešto u čemu uživam i što volim. To mi uopšte ne smeta”, rekao je Jabusele.
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Ipak, situacija je prešla sve granice sportskog i civilizovanog ponašanja u momentu kada se utakmica završila i kada je krenuo ka tunelu.
„Jedino što bih istakao jeste trenutak kada sam izlazio sa terena, počeli su da me gađaju raznim predmetima, pljuvali su me u lice i radili slične stvari. Ali šta da kažem? Tako je, kako je. Problem je što svi to znaju, a niko ništa ne preduzima. Niko ne reaguje, i to se nastavlja. U svakom slučaju, mi smo uzeli pobedu i to je najvažnije”, podvukao je krilni centar atinskog tima za grčke medije koji su bili u Beogradu.
Netrpeljivost i duboki gnev pristalica Partizana prema francuskom reprezentativcu datira još iz proleća 2023. godine i čuvene tuče u drugoj utakmici četvrtfinalne serije Evrolige, kada je kao igrač Real Madrida divljački nasrnuo i oborio na parket Dantea Eksuma. Jabusele je zbog tog sramnog poteza tada bio suspendovan na pet utakmica, a iako se kasnije javno izvinio, beogradska publika mu taj potez očigledno još uvek nije, niti će ikada oprostiti.
Uprkos paklenom dočeku i incidentima na kraju, Panatinaikos je ubedljivim i rutinskim trijumfom u Beogradu nastavio svoj besprekoran niz i sa učinkom 5-0 ostao usamljen na samom vrhu evroligaške tabele.