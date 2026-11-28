Pale su Sjedinjene Američke Države u Sao Paulu, simbolično ili ne federalnoj državi iz koje Jago dolazi. Brazil je slavio - 92:88 i tako bacio na kolena Jenkije.

Naravno, daleko je ovaj sastav od Amerike u pravom smislu te reči. Na rosteru tek po koji NBA marginalac ( i osalo gotovo sve anonimusi, ali ono što se piše jeste pobeda protiv najveće košarkaške sile u kojoj je Jago svakako imao svoj doprinos.

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Nekadašnji organizator igre crveno-belih upisao je 16 poena, iako šut iz igre nije bio sjajan (6/14), Jago je bio pravo vezivno tkivo za Brazilce i čovek koji je svojim asistencijama do ludila dovodio protivnički tim. Omaleni plej je meč završio sa sedam uspešnih razigravanja za saigrače, te tako pokazao da njegov pregled igra na ovom nivou predstavlja vrhunski košarkaški kvalitet. Nije bio najefikasniji, ta uloga je pripala Lukasu Dijasu koji je postigao 24 poena, ali je Jago možda bio najuticajniji kada se lomilo pitanje pobednika.

Jago je na minut i po do kraja meča postigao trojku kojom je domaćinu doneo prednost. Posle toga na minut do kraja usledila je ukradena lopta, te su se iz toga izrodili poeni koji su rešili pitanje pobednika. Otišao je Brazil na plus četiri, Jago je trasirao put do pobede, bacio veliku Ameriku na kolena i učinio da se ponovo o njemu govori čak i na drugom kraju sveta jer čudna je sorta taj mali Brazilac.