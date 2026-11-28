Pukotine u Minhenu. Bajern se susreo sa velikim problemima ove sezone, pa ne blista u Bundesligi gde je Borusija Dortmund lider, a pre tri dana je krizu Bavaraca iskoristio i Lil i dobio ga posle preokreta u nastavku sa 2:1 u petom kolu Lige šampiona.

Problemi sa Džamalom Musijalom koji je neizvestan za nastavak karijere, zatim nekoliko nedelja bolovanja trenera Vensana Kompanija, a prošle nedelje je Keln uzeo bod u Minhenu (1:1), ali je velikan ostao bez dvojice superstarova, Harija Kejna i Majkla Olisea. Engleza neće biti u timu tri meseca zbog problema sa skočnim zglobom, dok je Francuz lakše povređen, pa danas (15.30) u Hamburgu belgijski stručnjak neće moći da računa na njega, mada se očekuje uskoro na terenu.