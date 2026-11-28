Musijala, Gnabri, Saibari, Kejn, sad i Olise – Kompanijev vapaj: Nedostaje nam 130 golova
Vreme čitanja: 3min | sub. 28.11.26. | 09:52
Bajern desetkovan povredama napadača, posle dva meča bez trijumfa, gostuje Hamburgeru na severu Nemačke (15.30). Dijas „lažna devetka“, eksperiment sa Lajmerom nije uspeo
Pukotine u Minhenu. Bajern se susreo sa velikim problemima ove sezone, pa ne blista u Bundesligi gde je Borusija Dortmund lider, a pre tri dana je krizu Bavaraca iskoristio i Lil i dobio ga posle preokreta u nastavku sa 2:1 u petom kolu Lige šampiona.
Problemi sa Džamalom Musijalom koji je neizvestan za nastavak karijere, zatim nekoliko nedelja bolovanja trenera Vensana Kompanija, a prošle nedelje je Keln uzeo bod u Minhenu (1:1), ali je velikan ostao bez dvojice superstarova, Harija Kejna i Majkla Olisea. Engleza neće biti u timu tri meseca zbog problema sa skočnim zglobom, dok je Francuz lakše povređen, pa danas (15.30) u Hamburgu belgijski stručnjak neće moći da računa na njega, mada se očekuje uskoro na terenu.
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Kompani se vraća na sever Nemačke gde je igrao dve sezone za Hamburger. Mogli bismo ove sezone da gledamo neizvesniju borbu za titulu u Bundesligi, mada su Milioneri sa Vestfalena jedina pretnja za giganta iz Minhena.
15.30: (7,25) Hamburger (5,70) Bajern (1,35) – MOZZART RELAX
Nema mnogo izbora Kompani u napadu, pa je u Lilu najistureniji bio Konrad Lajmer. Naravno, nije se baš snašao vezista.
“Suočavamo se s realnošću, nedostaje nam 130 golova iz našeg tima“, rekao je Kompani.
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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan
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Osim Kejna i Olisea, van stroja su i Serž Gnabri i letnje pojačanje iz PSV Ajndhovena Ismael Saibari, a nema ni kanadskog univerzalca Alfonsa Dejvisa, kao ni startnog golmana, veterana Manuela Nojera.
Dobra vest za Kompanija je da se posle mesec dana prethodne nedelje u tim vratio Kolumbijac Luis Dijas. Nekadašnji as Porta i Liverpula biće „lažna devetka“ u Hamburgu, dok se iza najisturenijeg očekuju Lajmer i Braun, uz Karla na sredini terena.
“Imamo četiri utakmice za devet dana. Moramo da koristimo tim koji imamo na raspolaganju“, istakao je belgijski stručnjak.
18.30: (1,90) Štutgart (4,20) Ajntraht Frankfurt (3,40) – MOZZART RELAX
Nije čest slučaj da Bajern veže dva meča bez pobede. Gosti su prošlog vikenda deklasirani u Bremenu od Verdera (0:4). Prethodne sezone je HSV odoleo šampionu Nemačke, bilo je 2:2 u „gradu mostova“, dok je u Minhenu bilo ubedljivih 5:0 za domaćina. Na četiri uzastopna meča ovih timova je bilo 4+. Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa, a kvota na 4+ je 1,98, a na GG4+ je 2,40.
BUNDESLIGA – 11. KOLO
Petak
Verder - Menhengladbah 3:3 (1:1)
/Dinkči 38, 85, Filkrug 90+2 - Diks pen 27, Onora 46, 78/
Subota
15.30: (1,97) Keln (3,90) Elverzberg (3,40) – MOZZART RELAX
15.30: (7,25) Hamburger (5,70) Bajern (1,35) – MOZZART RELAX
15.30: (1,55) Majnc (4,60) Union Berlin (5,20) – MOZZART RELAX
15.30: (2,55) Paderborn (3,50) Šalke (2,65) – MOZZART RELAX
18.30: (1,90) Štutgart (4,20) Ajntraht Frankfurt (3,40) – MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (2,65) Frajburg (3,70) RB Lajpcig (2,40) – MOZZART RELAX
17.30: (1,70) Hofenhajm (4,40) Augzburg (4,10) – MOZZART RELAX
19.30: (2,15) Borusija Dortmund (4,00) Bajer Leverkuzen (2,95) – MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama