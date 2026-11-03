Svi su tu, kao nekada

Primera radi, upravo u prvoj akciji reprezentacije nakon tog Evropskog prvenstva, na startu prethodnog izdanja Lige nacija, nijedan od pomenute petorice nije se našao u timu tadašnjeg selektora Dragana Stojkovića.

Tadić se, verovalo se, definitivno oprostio, ali je posle dvogodišnjeg odsustva preinačio odluku i odazvao se Veljku Paunoviću za prethodni ’prozor’, rešen da, ako ga zdravlje posluži, bude tu do kraja ovog ciklusa zaključno sa narednim kontinentalnim šampionatom.

Mitrović je, a da nije reč o povredi, propustio samo to, prvo okupljanje posle Eura. Nije ga bilo u prethodne četiri utakmice zbog oporavka, sada je njegovo ime prvo napisano među četvoricom napadača koji su na spisku, a to nešto znači.

Sergejev broj telefona nije bio ’dostupan’ Piksiju posle Nemačke, ali poziv selektora sa kojim se na Novom Zelandu popeo na krov sveta nije mogao da odbije.

Dušan Vlahović je propustio dva okupljanja nakon EP, a otkad je Paunović selektor odigrao je samo prvu utakmicu, protiv Engleske na Vembliju. Septembra je bio na spisku, ali se nije pojavio u Staroj Pazovi zbog povrede.

Filip Kostić se povredio u ranoj fazi premijerne utakmice Evropskog prvenstva protiv Engleske i imao je baš dugo odsustvo iz reprezentacije, sve do prošle jeseni i one nesrećne završnice kvalifikacija za Mundijal. Od tada je ponovo standardan, na dve utakmice bio je čak i kapiten.