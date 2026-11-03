Svi su tu, kao nekada

Vreme čitanja: 3min | uto. 03.11.26. | 15:47
Tadić, Mitrović, Sergej, Vlahović, Kostić prvi put zajedno na spisku reprezentacije još od Evropskog prvenstva u Nemačkoj
Onomad, pre dve i po godine u Nemačkoj, pa sad, za meč protiv Nemačke. Kucamo u drvo da nešto ne ureknemo, ali ako ne bude nepredviđenih okolnosti u narednih nekoliko dana, idućeg ponedeljka bi u Staroj Pazovi, prvi put još od prethodnog Evropskog prvenstva, svi skupa u dresu reprezentacije, trebalo da se pojave Dušan Tadić, Aleksandar Mitrović, Sergej Milinković Savić, Dušan Vlahović, Filip Kostić...
Naravno, i ostali nosioci igre Orlova, ništa manje važni, ali bi oni u međuperiodu bivali odsutni samo zbog više sile, kao na primer Nikola Milenković tokom prethodnog okupljanja. Ali, da se neko u jesen 2024. godine kladio da će gore pomenuto društvo ponovo biti na okupu u opremi nacionalnog tima, kvota bi bila baš, baš velika.
Izabrane vesti
Primera radi, upravo u prvoj akciji reprezentacije nakon tog Evropskog prvenstva, na startu prethodnog izdanja Lige nacija, nijedan od pomenute petorice nije se našao u timu tadašnjeg selektora Dragana Stojkovića.
Tadić se, verovalo se, definitivno oprostio, ali je posle dvogodišnjeg odsustva preinačio odluku i odazvao se Veljku Paunoviću za prethodni ’prozor’, rešen da, ako ga zdravlje posluži, bude tu do kraja ovog ciklusa zaključno sa narednim kontinentalnim šampionatom.
Mitrović je, a da nije reč o povredi, propustio samo to, prvo okupljanje posle Eura. Nije ga bilo u prethodne četiri utakmice zbog oporavka, sada je njegovo ime prvo napisano među četvoricom napadača koji su na spisku, a to nešto znači.
Sergejev broj telefona nije bio ’dostupan’ Piksiju posle Nemačke, ali poziv selektora sa kojim se na Novom Zelandu popeo na krov sveta nije mogao da odbije.
Dušan Vlahović je propustio dva okupljanja nakon EP, a otkad je Paunović selektor odigrao je samo prvu utakmicu, protiv Engleske na Vembliju. Septembra je bio na spisku, ali se nije pojavio u Staroj Pazovi zbog povrede.
Filip Kostić se povredio u ranoj fazi premijerne utakmice Evropskog prvenstva protiv Engleske i imao je baš dugo odsustvo iz reprezentacije, sve do prošle jeseni i one nesrećne završnice kvalifikacija za Mundijal. Od tada je ponovo standardan, na dve utakmice bio je čak i kapiten.
Suštinski, sa naslovne fotografije ovog teksta, a reč je o utakmici protiv Švajcarske na Svetskom prvenstvu u Kataru, igrane pre skoro četiri godine, na Paunovićevom današnjem spisku nema samo Miloša Veljkovića. I nema sumnje da će taj podatak izazvati ozbiljnu polemiku u javnosti. Znate već ona stereotipna pitanja: da li kasnimo sa podmlađivanjem i ima li u reprezentaciji uopšte mesta za podelu na stare i mlade? Igraju najbolji, a ovo, uglavnom (čitaj: Andrija Maksimović), i jeste ono najbolje što Srbija trenutno ima.
U svakom slučaju, biće zanimljivo videti kako će selektor rešiti makar dve slatke muke. Hijerarhiju među četvoricom napadača, gde su Luka Jović i Mihajlo Cvetković ponudili ozbiljne argumente za promenu nekadašnjeg poretka i „gužvu“ među kreativcima u veznom redu – Tadić, Sergej i Samardžić se još nikada nisu našli zajedno u postavi reprezentacije.
Od viška, kažu, glava ne bi trebalo da boli...