Janis je agresivan, težak, jednoličan... Nema košarkašku inteligenciju

Poslednju priliku u 17-godišnjoj trenerskoj karijeri za još jedan šampionski prsten imao je Dok Rivers kada je 2024. godine preuzeo Milvoki Bakse. Dobio je sjajnu ekipu maltene na tacni jer je tadašnji trener Adrijan Grifin dobio otkaz pred Ol-star pauzu - inače, trebalo je da vodi tim Istoka na utakmici svih zvezda, pa ga je na kraju vodio Dok Rivers - a dan danas niko ne zna zašto je šef stručnog štaba otpušten.

Dobio je najbolju ekipu Istočne konferencije sa Janisom Adetokunbom i ostalima, međutim uprskao je. Dve i po sezone bio je trener Milvoki Baksa, gde u njegovoj poslednjoj stvarno i nisu imali šta da traže, ali pre toga imao je tim iz Viskonsina svoje šanse. Kada ništa nisu uspeli, trejdovan je Adetokunbo, ekipa je skroz rasturen, a Dok Rivers je otišao u penziju.