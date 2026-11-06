Janis je agresivan, težak, jednoličan... Nema košarkašku inteligenciju
Vreme čitanja: 3min | pet. 06.11.26. | 16:50
Bivši trener grčkog košarkaša Dok Rivers nije štedeo (loše) reči na njegov račun
Poslednju priliku u 17-godišnjoj trenerskoj karijeri za još jedan šampionski prsten imao je Dok Rivers kada je 2024. godine preuzeo Milvoki Bakse. Dobio je sjajnu ekipu maltene na tacni jer je tadašnji trener Adrijan Grifin dobio otkaz pred Ol-star pauzu - inače, trebalo je da vodi tim Istoka na utakmici svih zvezda, pa ga je na kraju vodio Dok Rivers - a dan danas niko ne zna zašto je šef stručnog štaba otpušten.
Dobio je najbolju ekipu Istočne konferencije sa Janisom Adetokunbom i ostalima, međutim uprskao je. Dve i po sezone bio je trener Milvoki Baksa, gde u njegovoj poslednjoj stvarno i nisu imali šta da traže, ali pre toga imao je tim iz Viskonsina svoje šanse. Kada ništa nisu uspeli, trejdovan je Adetokunbo, ekipa je skroz rasturen, a Dok Rivers je otišao u penziju.
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Sada može da bude dosta jasnije zašto je Dok Rivers loše vodio Milvoki i zašto Baksi nisu uradili ništa. Očigledno je da nije imao preveliko mišljenje o najboljem košarkašu ekipe, što se sada i vidi posle njegovih izjava. Nisu dobro sarađivali, nije mogao iskusni trener da izađe na kraj sa Janisom, u smislu da nije znao kako da radi sa njim. Ako se malo dublje analizira, dolazi se do zaključka da je to problem šampionskog trenera sa Boston Seltiksima iz 2008. godine, mada on će uvek svaliti krivicu na nekog drugog.
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Tako je gostovao u podkastu kod Bila Simonsa, gde je unizio Adetokunbova dostignuća, tačnije malo je opleo po njegovom stilu igre. Možda je malo preterao jer je u principu rekao da "Janis nije pametan", jasnije malo da nema "košarkaški visok koeficijent inteligencije". Kada to čujete od bivšeg trenera, za igrača koji je dvostruki MVP, defanzivni košarkaš godine, šampion, MVP finala... Onda se zapitate.
Evo i tačno šta je rekao nekadašnji plejmejker, sadašnji penzioner kao glavni trener.
"Nije lako raditi s njim. Stalno se zalеće ka košu neverovatnom brzinom i mnogo je agresivan. Veoma je težak igrač, teško je trenirati ga. Ima odličan osećaj za asistencije, ali mu košarkaška inteligencija nije na visokom nivou. Očigledno je da mu je stil igre prilično jednoličan. Pokušava da forsira svaku situaciju. Voleo bih da je naučio kako da efikasnije sprovodi napadačke akcije. Još mora da shvati koliko je važno pravilno sprovoditi dogovoreni plan igre", kaže Rivers.
Dotakao se i priprema za mečeve.
"Na treninzima i šuterskim zagrevanjima pred utakmice mora da razume koliko je važno da se određene akcije izvode na pravi način. Naravno, trenutno radi sa jednim od najboljih trenera koje možete da zamislite kada je reč o tome", zaključio je.
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02.00 (3,00) Memfis (16,00) Oklahoma Siti (1,50)
02.00 (3,20) Milvoki (16,00) Toronto (1,45)
02.00 (2,65) Nju Orleans (16,00) Minesota (1,60)
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