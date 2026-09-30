Jaramazova trojka uz zvuk sirene presudila Bosni

Obe ekipe su igrale sa dosta oscilacija i kao da ni jedni, nid rugi nisu mogli da uspostave tačno onakvu igru kako žele, jers su oba tima relativno lako izgubila osetniju prednost.

Bosna je to uradila tokom prvog poluvremena, tačnije krajem uvodne i početkom druge četvrtine. Lijetkabelis je izgledao kao tim koji se već nalazi u nokdaunu, jer je Bosna vrlo rano stigli do dvocifrenog plusa. Nije znao litvanski klub koga će pre da čuva u tim momentima. Međutim, kako je meč odmica, izabranici Nenada Čanka stabilizovali su svoju igru i počeli da krckaju prednost rivala.

U durgom poluvremenu Litvanski tim izgledao je mnogo bolje, prvenstveno zahvaljujući Ognjenu Jaramazu i Ivanu Fevrijeu. Domaćin je u poslednjoj četvrtini otišao na velikih plus 12 i činilo se da će Čankov tim lagano to da iskontroliše. Međutim, Bosna se probudila. Zaigrali su odlično Redžinald Peri i ostali momci u beloj opremi. Sarajlije su u psolednjem minutu uspele da izjednače, dok je poslednji posed odlučivao špobednika. Jaramaz je sve vreme držao loptu kod sebe i kada se činilo da već posrće, uspeo je da se izbori za loptu i pogodi trojku za pobedu.

Najefikasniji u pobedničkm timu bili su Fervrije i Marijus Valinskas sa 17 poena, dok je Jaramaz brojao do 14.

EVROKUP, 1. KOLO

Utorak

Neptunas - Trento 73:76

/Franke 13 - Olivari 23/

Hapoel Jerusalim - Roštok 94:73

/Lofton 22 - Kroket 22/

Tofaš - Kemnic 82:69

/Džons 13 - Fleming Džunior 18/

Le Man - Aris 74:87

/Stjuart 17 - Lidel 19/

Venecija - Frankfurt 104:72

/Kandi 14 - Svoup 11/

Sreda

Šiauljaj - London Lajons 74:71

/Henderson 24 - Skot 17/

Bahčešehir - Roma SPQR 91:78

/Rid 15 - Menion 29/

Riga - Tortona 86:84

/Šungu 23 - Hab 16/

Lijetkabelis - Bosna 75:72

/Fevrije 17 - Peri 14/

PAOK - Manresa /u toku/

Šljonsk - Budućnost /u toku/

Ulm - Botevgrad Balkan /u toku/

Napoli - Burg /u toku/

20.30: (1,50) Burgos (16,0) Cedevita Olimpija (3,00)

21.00: (1,70) Tenerife (15,0) Turk Telekom (2,40)

21.00: (1,70) Maksima Roma (15,0) Kluž (2,40)

*** Kvote su podložne promenama