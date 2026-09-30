Laso: Znam da Navaru nije lako... Sjajan je trener, moramo da poštujemo Zvezdu

Meč sa crveno-belima najavio je trener Efesa, Pablo Laso.

"Trenutno je dupla nedelja i eto za manje od nedelju dana mislim da smo odigrali mnogo utakmica. Počeli smo novu sezonu prošle nedelje i već je treće kolo. Zato je veoma teško fizički i mentalno, pa moramo da promenimo pristup u odnosu na prošlu utakmicu. Moramo da shvatimo da igramo protiv sjajnog tima u sjajnoj dvorani, sa velikim brojem igrača koji postižu poene. Ako hoćemo da pobedimo sutra, prvo moramo da imamo poštovanja prema Crvenoj zvezdi".

Analizirao je crveno-bele do detalja. Prvo Krisa Džonsa.

"Svesni smo da je i za njih ovo teška utakmica, jer su izgubili prve dve na domaćem terenu, tako da moramo da budemo spremni na njihovo najbolje izdanje i da budemo koncentrisani od prvog do poslednjeg minuta. Mislim da imaju mnogo igrača koji mogu da rešavaju situacije jedan na jedan, poput Krisa Džonsa. On je plejmejker sa pravim mentalitetom, veoma ga je teško zaustaviti i igrač je za odlučujuće trenutke. Pokušaćemo da ga zaustavimo". Četvrtak, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (13,0) Efes (2,65) Bilo je reči o Vajleru Bebu, Nvori i Ibonu Navaru.

"Takođe, Nik je igrač kojeg veoma dobro poznajemo. Trenirao sam ga u Minhenu i Istanbulu i mislim da je veoma kvalitetan igrač koji može da doprinese na mnogo načina. Zbog svega toga imamo veliko poštovanje prema njima. Razgovarali smo i sa mojim pomoćnicima koji su imali Nvoru u Efesu, tako da imamo veliko poštovanje prema celom timu. Razumem da Ibonu Navaru verovatno nije lako jer mu je ovo prvi nastup u Evroligi, ali istovremeno mislim da je sjajan trener. To je dokazao tokom mnogo godina karijere u Španiji i znam da će na kraju pronaći pravi način, kako mi u Španiji kažemo, pravi taster da pokrene ekipu. Nadam se da će to uspeti posle naše utakmice. Za Ibona je ovo svakako promena". Još malo o Navaru.

"Mislim, ako bi Pablo Laso sutra otišao da trenira i kadetsku ekipu, i to bi bila tranzicija. Sigurno bi bilo teško. Realnost je, međutim, da je Ibon više nego spreman za ovo. Naravno, tranzicija je teška, ali kada vidite čoveka koji je toliko spreman kao Ibon i koji je godinama pokazivao svoje sposobnosti, siguran sam da će biti veoma motivisan, a istovremeno i veoma uveren da će stvari ići dobro, jer zaista verujem Ibonu kao treneru. Kao čoveka ga poznajem još od njegove mladosti, naše porodice su prijatelji iz Vitorije, tako da mu, kao što sam rekao, želim mnogo sreće posle naše utakmice".