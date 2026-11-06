Jedan 'stori' – deset meseci zabrane! Janakopulos opet nagrabusio

Svima je zabavno, zanimljivo, smešno, nekoga možda i nervira, ali svako je imao nešto da kaže o objavama Dimitrisa Janakopulosa na društvenim mrežama. Popularni Kumara je često zabavljao narod objavama na Instagramu, nekada preterivao, nekada bio kratak, branio svoj tim i igrače, napadao sudije, protivnike i sve redom, ali sada mu se sve to obilo o glavu. Izgleda da i objave na društvenim mrežama mogu da imaju posledice.

To je osetio vlasnik Panatinaikosa, koji je dobio kaznu od deset meseci zabrane ulaska u sportske dvorane zbog objave na Instagramu. Eto, i to se desilo u evropskoj košarci. Mada, dešavanja iz Grčke više nikoga ne mogu da začude.