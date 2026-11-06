Jedan 'stori' – deset meseci zabrane! Janakopulos opet nagrabusio
Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 18:24
Vlasnik Panatinaikosa neće moći da prisustvuje utakmicama
Svima je zabavno, zanimljivo, smešno, nekoga možda i nervira, ali svako je imao nešto da kaže o objavama Dimitrisa Janakopulosa na društvenim mrežama. Popularni Kumara je često zabavljao narod objavama na Instagramu, nekada preterivao, nekada bio kratak, branio svoj tim i igrače, napadao sudije, protivnike i sve redom, ali sada mu se sve to obilo o glavu. Izgleda da i objave na društvenim mrežama mogu da imaju posledice.
To je osetio vlasnik Panatinaikosa, koji je dobio kaznu od deset meseci zabrane ulaska u sportske dvorane zbog objave na Instagramu. Eto, i to se desilo u evropskoj košarci. Mada, dešavanja iz Grčke više nikoga ne mogu da začude.
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Posle svih sudijskih skandala sa grčkim sudijama, drame, hapšenja, teških reči i sada već i zvaničnih optužbi i sudskih procesa, imao je Dimitris Janakopulos šta da kaže sve na društvenim mrežama i zbog toga ga je Olimpijakos prijavio disciplinskom i sportskom sudiji tamošnjeg šampionata.
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Inače, prijavili su ga zbog četiri storija, ali kako navode grčki mediji, konkretno "SDNA" i "Sport24", kaznu je dobio samo zbog jednog. Konkretno, razlog za kaznu bio je snimak koji je Janakopulos objavio na Instagram storiju, a na kojem se čulo skandiranje povezano sa skandalom u grčkoj košarci. Evo šta je tada pisalo u zvaničnoj prijavi.
"Kao činjenica predstavlja se nešto potpuno netačno i klevetnički, odnosno da je naš tim navodno učestvovao ili bio saučesnik u krivičnim delima za koja se tereti sudija Vaso Karuha, a koja se odnose na nameštanje košarkaških utakmica, kao i da je naš tim bio povlašćen ili imao koristi od navodnog izvršenja tih dela".
Tada im je Janakopulos odmah odgovorio i napisao je da je rukovodstvo Olimpijakosa "nesposobno da nešto nauči". Sada, izgleda da će on nešto morati da nauči jer ponovo neće moći na utakmice domaćeg šampionata, što je čest slučaj sa njim. Do kraja sezone, moraće na hlađenje.
Pored desetomesečne zabrane prisustva utakmicama, Janakopulos je kažnjen i novčano 60.000 evra, dok je Panatinaikosu izrečena kazna od 30.000 evra "po osnovu objektivne odgovornosti".