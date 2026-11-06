Jokić više nije glavni u MVP trci, sve je u znaku Luke Dončića
Vreme čitanja: 4min | pet. 06.11.26. | 17:27
NBA liga objavila prvi presek za MVP nagradu
NBA liga je zvanično objavila prve ovosezonske rezultate u trci za najkorisnijeg igrača lige, a na samom vrhu ponosno se nalazi prva zvezda Los Anđeles Lejkersa — Luka Dončić!
Slovenački mađioničar igra u istorijskoj, brutalnoj formi na samom startu sezone. Dončić je vezao čak tri utakmice sa 40 ili više postignutih poena, a trenutno prosečno beleži nestvarnih 38,5 poena, 8,1 skok i 8,0 asistencija po meču! Njegova apsolutna dominacija pogurala je Lejkerse do sjajnog skora 7-2 posle devet odigranih kola, čime dele visoko drugo mesto na izuzetno paklenom Zapadu.
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Odmah iza Dončića, na drugom mestu, pozicionirao se čudesni Viktor Vembanjama, koji iza sebe ima meč istorijskih razmera i predstavu od 52 poena, 24 skoka i 8 blokada protiv Dalasa. TOP 3 drži prva violina Oklahome Šej Gildžes-Aleksander, koji uprkos ozbiljnim kadrovskim problemima i povredama saigrača uspeva da drži Tander u samom vrhu lige.
Četvrto mesto pripalo je bek-šuteru Filadelfije Tajrisu Maksiju koji igra u životnoj formi, dok je na petoj poziciji lider Bostona Džejson Tejtum. Izvanredne partije pod košem pogurale su turskog centra i uzdanicu Hjustona Alperena Šenguna na visoko šesto mesto.
Donji deo TOP 10 društva čine sama velika imena svetske košarke: sedmi je neprikosnoveni Stef Kari, osmi Janis Adetokunbo, dok devetu poziciju drži prva zvezda Dalasa Kuper Fleg!
Trostruki najkorisniji igrač lige i prva zvezda Denver Nagetsa, Nikola Jokić, prvi zvanični presek u novoj sezoni dočekuje na skromnom 10. mestu. Iako je ubedljivim tripl-dablom protiv Toronta surovo odgovorio kritičarima i iznova potvrdio kakav je košarkaški majstor, nestabilniji uvodni start Denvera i odmaranje na klupi u četvrtim četvrtinama zbog ubedljivih pobeda uticali su na to da se Somborac na prvom preseku nađe na samom začelju vodeće desetorke.
Borba za najprestižnije individualno priznanje u košarkaškom svetu tek je počela, a pakleni, nerealni ritam koji su od starta nametnuli Dončić i Vembanjama garantuje nezapamćenu trku do samog kraja sezone!