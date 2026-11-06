Tri tima bi mogla da uzmu Porzingisa, a on bi mogao da ostane bez 16.000.000 dolara

Kako prenosi insajder Bret Sigel, ima nekoliko zainteresovanih timova za Porzingisa. Konkretno tri - Milvoki Baksi, Čikago Bulsi i Nju Orleans Pelikansi.

Što se tiče Baksa, jasno je da bi oni u San Francisko poslali Majlsa Tarnera koji ima veliki ugovor i nezadovoljan je u Viskonsinu jer je ekipa veoma loša i nema nikakvu šansu za titulu. On je neko ko bi mogao defanzivno dosta da doprinese Golden Stejtu, a takođe je i centar koji može da širi teren što je pored Drejmonda Grina preko potrebno.

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Koga bi Voriorsi tražili Bulsima i Pelikansima nije poznato. Sigel je naveo Džejlena Smita kao opciju iz Čikaga, a Herba Džonsa ili Treja Marfija iz Nju Orleansa. Ono što je sigurno već sada jeste da će Golden Stejt morati uz Porzingisa da da i minimum jednog pika prve runde ili dva druge runde.

Porzingis ima ugovor i za narednu godinu, mada je samo tri od 20 miliona garantovano. Pre neki dan pojavila se informacija da Voriorsi ne isplaćuju plate Letoncu jer on ne ispunjava svoje obaveze. Nekadašnji Ol-star igrač prethodno je otkrio da mu je dijagnostikovan sindrom posturalne ortostatske tahikardije (POTS), mada Voriorsi nisu javno potvrdili da li je to stanje razlog njegovog trenutnog odsustva.

Kada se trejd bude dogodio, novi Porzingisov tim će najverovatnije otkupiti njegov ugovor, s tim da će Letonac za slobodu u izboru nove sredine morati da se odrekne 16 ili 17 miliona dolara od ukupno 20.000.000.

NBA večeras

01.00: (4,10) Šarlot (17,00) Boston (1,30)

01.00: (1,35) Atlanta (16,00) Vašington (3,70)

01.30: (2,25) Klivlend (15,00) Filadelfija (1,80)

02.00: (1,35) Dalas (16,00) Juta (3,70)

02.00: (3,00) Memfis (16,00) Oklahoma Siti (1,50)

02.00: (3,20) Milvoki (16,00) Toronto (1,45)

02.00: (2,65) Nju Orleans (16,00) Minesota (1,60)

04.00: (7,00) Sakramento (22,00) San Antonio (1,12)

04.00: (1,70) LA Lejkers (15,00) Portland (2,40)

***kvote su podložne promenama