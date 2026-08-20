Jokić: Nema prijateljskih utakmica, Vembi poseban rival

Pobeda za lepši nastavak priprema, ali dosta detalja o kojima će selektor Dušan Alimpijević razmišljati ovih dana, pred put u Orlean na "revanš" susret sa Francuskom.

Srbija je savladala olimpijskog vicešampiona rezultatom 90:87, posle možda i nepotrebne nervoze u samom finišu kada smo umalo prokockali deset poena više (86:76), ali od početka se govorilo o tome da je igra najvažnija, ne toliko utakmica.