Jokić: Nema prijateljskih utakmica, Vembi poseban rival
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 23:05
"On definitivno ima šansu da bude najposebniji košarkaš kojeg smo gledali", kaže kapiten Srbije
Pobeda za lepši nastavak priprema, ali dosta detalja o kojima će selektor Dušan Alimpijević razmišljati ovih dana, pred put u Orlean na "revanš" susret sa Francuskom.
Srbija je savladala olimpijskog vicešampiona rezultatom 90:87, posle možda i nepotrebne nervoze u samom finišu kada smo umalo prokockali deset poena više (86:76), ali od početka se govorilo o tome da je igra najvažnija, ne toliko utakmica.
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Posle utakmice, na konferenciji za medije se pojavio Nikola Jokić.
"Dobra provera za nas, ekipa kojoj nedostaje nekoliko igrača iz Evrolige, sjajna atletski spremna ekipa, veoma atipična, pogotovo sa Rudijem i Vembijem. Brzi su i agresivni. Kontrolisali smo utakmicu najvećim delom, dobra utakmica "
Viktor Vembanjama je u svom obraćanju novinarima rekao da se oseća "rđavo" posle duže pauze, a kako se oseća Nikola posle mesec i po dana pauze?
"Mislim da se osećam rđavo uvek (smeh). Koliko god da radiš kondiciju, drugačije je kada igraš. Treba malo vremena, da svi uhvatimo zalet, da uđemo u ritam, zato i postoje ove utakmice, zato postoji i trening, naravno. Nadam se da ćemo se spremiti za utakmice sa Islandom i Italijom, što je najvažnije".
O tome što je utakmica imala takmičarski ritam, iako je bila prijateljska...
"Svaka utakmica je bitna, jedan moj prijatelj kaže da nema prijateljskih utakmica, već samo pripremnih i takmičarskih. Tu se grade navike za ono što dolazi i što je bitno. Nadam se da ćemo već kroz sledeću utakmicu da budemo bolji i smanjimo broj grešaka. "
O Viktoru Vembanjami i rivalstvu sa njim.
"On je definitivno poseban rival. Ne gledam naše susrete kao veliko rivalstvo, svakog rivala tretiram isto, ali Viktor definitivno ima šansu da bude najposebniji košarkaš kojeg smo gledali. Sve zavisi od njega".