Srbija čeličnih živaca: Izdržali smo nalet Francuske i zadržali Vembija, imamo bazu za dalje
Vreme čitanja: 9min | čet. 20.08.26. | 22:05
Energija i poletnost Đurišića ostavili dobar utisak, treba što pre da rešimo pitanje ko će nam biti plejmejker...
Vrelo avgustovsko veče poguralo je gotovo 20.000 duša da spas od visokih temperatura potraži u dobro rashlađenoj Beogradskoj areni. Još i veći podsticaj dala je mogućnost da se na delu vide asovi evropske i svetske košarke. Klima jeste delovala okrepljujuće, no to nije umanjilo strast navijača i napore igrača da odigraju zanimljiv meč.
Nećemo da preterujemo i povlačimo paralele sa spektaklom koji su nam pre četiri godine priredili naši košarkaši u duelu protiv Grčke, ali ni večerašnji susret sa Francuskom nije imao takmičarski karakter, ni rezultatsku važnost kao taj, u kvalifikacijama za prošli Mundobasket. Srbija je u prvom "dvomeču" pobedila Francusku sa tesnih 90:87 (22:19, 24:26, 26:17, 18:25), mada je od konačnog rezultata mnogo važnije ono što stručni štab i ekipa mogu da izvuku i isprave do uzvratnog duela u nedelju, kako bismo se što bolje spremili za početak druge faze kvalifikacija i Island. Čak je i dobro što su nas Francuzi stigli na kraju, što su istopili mahom dvocifreni zaostatak i ušli u finiš na jednu loptu, jer smo mogli da osetimo šta bi to moglo da nas čeka u narednim danima. Odbranili smo se, izdržali smo nalete Trikolora i dobili.
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Pred poslednja dva minuta imali smo dvocifrenu prednost (86:76), ali onda smo pali i Francuzi su serijom 11:3 uspeli da dođu jako blizu preokreta. No, u ključnom posedu za izjednačenje Viktor Vembanjama je promašio šut za tri, posle čega je Aleksa Avramović ubacio dva slobodna bacanja.
Postavljena je dobra baza i to je najvažnije. Nije bilo loše, s obzirom da smo igrali prvu utakmicu posle mesec i po dana i pobede nad Bosnom i Hercegovinom, ali je sigurno i struci jasno da možemo i moramo još bolje. Ne zbog gostovanja za tri dana, koliko zbog onoga što sledi posle. Trebalo je košarkašima Srbije da ih probije znoj, da se rastrče po parketu najveće dvorane na Balkanu, ali i da osete klasu olimpijskog vicešampiona koji, istina, nije bio u punom sastavu, ali dovoljno jak bude barabar sa Srbijom najveći deo utakmice... Pravi duel da se tim uvede u takmičarske okvire i stekne pre svega šuterska rutina.
Prepuna Arena dobila je šansu da vidi košarkaše Srbije u novoj opremi, plavim dresovima - tu je i bela garnitura koju će verovatno nositi u Orleanu - koja će biti u upotrebi tokom naredne dve godine. Dok su gledaoci odeveni u stare varijante opreme Srbije, ali i dresove Nikole Jokića iz Denvera trepereli od želje da pogledaju malo kvalitetne košarke, u prvim redovima posebnu podršku pružli su prijatelji i saborci Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić, Vanja Marinković, Filip Petrušev, zatim Miroslav Raduljica, Zoran Erceg, Luka Mitrović, Danilo Anđušić, kao i košarkaši večitih Čima Moneke, Stefan Miljenović, Kajl Olman, pa i trener Crvene zvezde Ibon Navaro... Mnogo poznatih lica želelo je da pogleda kako će se izabranici Dušana Alimpijevića snaći protiv tornjeva u reketu Vembanjame i Gobera, te šuterske klase Fransiska, Furnijea, Hifija i ostalih.
Ovako vruće glave može da se izvuče nekoliko zaključaka... Pre svega da mladost i poletnost Nikole Đurišića možemo i više da koristimo u budućnosti, zatim da nam je potrebna stabilnost u zagrađivanju skoka, ali i da što pre treba da rešimo pitanje ko je prvi organizator igre Srbije. Jer mi ga, objektivno, trenutno nemamo. Najveća je odgovornost na Nikoli Jokiću i to je potpuno očekivano, mada ne bi trebalo najbolji košarkaš planete da se troši toliko i u tom segmentu, zato Srbiji treba neko poput Stefana Jovića da poveže redove... Biće to prava tema za razmišljanje unutar stručnog štaba, jer bi to mogao da nam postane trn u oku...
Selektor Francuske Frederik Fotu izveo je petorku sa Vembijem i Rudijem, zbog čega je Dušan Alimpijević brzo reagovao i Jokića upario sa Nikolom Milutinovim. Iako smo na centarskim pozicijama uspeli da "uštopujemo" dvojicu vrsnih Francuza i držimo ih na svega jednoj uhvaćenoj lopti u većem delu prvog poluvremena, a ograničili smo ih i u većem delu meča, ali nedostajala je bolja komunikacija sa spoljnom linijom, kako bismo pokrili i utrčavanja na skok.
Francuzi nas jesu preskočili, ali nijednog trenutka nas nisu nadigrali. Zapravo, sve je uglavnom zavisilo od našeg šuterskog raspoloženja, dobre organizacije i pre svega kako ćemo da reagujemo u individualnoj odbrani. Tu je dobar primer saigračima postavio Nikola Đurišić, čiji je rani ulazak umesto Marka Gudurića uneo posebnu dozu energije u oba smera. Kasnije je to učinio i Nemanja Dangubić. Dovoljno u prilog tome kakve je dve reakcije imao mladi igrač u prvom poluvremenu, kada je prvo "smečovao" Aksela Butelja u njegovom pokušaju da položi iz kontranapada, a onda i sa koliko je požrtvovanja istrčao do svog koša kako bi zaustavio još jedan brzi napad Francuske.
Da nije novi košarkaš Crvene zvezde sve samo radio u odbrani pokazalo se i u situaciji koja je ozbiljno zagrejala dlanove i digla publiku na noge. Bila je akcija za televizijske špice, Đurišić je povukao kontru iz koje je podelio asistenciju za alej-up zakucavanje svog klupskog druga Ognjena Dobrića. Istina, njegova zaduženja bila su više defanzivna i 22-godišnji košarkaš zaslužuje pohvale, jer se sve vreme jurio sa najboljim francuskim bekovima, pre svega Furnijeom.
O izgubljenim loptama i nešto slabijem šuterskom izdanju Srbije, pogotovo u prvom delu, nećemo previše. Jednostavno, treba podsetiti još jednom da je ovo prvi meč Srbije posle više od mesec i po dana i da nišanske sprave nisu naštelovane. Isto tako je i sa izgubljenim loptama. Bilo je grešaka na obe strane, nekih propusta koji se verovatno ne bi dešavali da su igrači na obe strane u optimalnoj takmičarskoj formi, ali čak i u tim okolnostima uspeli smo da se adaptiramo i držimo kontrolu utakmice u svojim rukama gotovo svih 40 minuta.
Izuzetak je nekoliko kraćih intervala u drugom kvartalu kada je Vembanjama pokazao delić svoje magije i imao dva atraktivna zakucavanja iz tranzicije, tada je i Silven Fransisko dva puta fantastično razigrao Amina Nuu dijagonalnim dodavanjima iz pika za dve uzastopne trojke, ali preteranog razloga za brigu nije bilo. Brzo smo se i vratili, zahvaljujući Jokiću i našoj sigurnosti sa penala, a kada smo u finišu drugog kvartala preuzeli opet vođstvo, nismo ga ispuštali do kraja.
Istina, Dušanu Alimpijeviću se nije dopalo to što su njegovi igrači u nekoliko navrata srljali sa skraćivanjem akcija i to nije krio. Tražio je nekoliko puta jasno i glasno da se odigra ceo napad, da se prođu rotacije i utrčavanja kako bi i novajlije u ovom sastavu dobile potrebnu rutinu. Glasan je bio i kapiten Nikola Jokić. Tražio je od saigrača veću koncentraciju i da prate kako postavlja napade, ali i da budu agresivniji na utrčavanjima kako bi napali prvi obruč ili navukli odbranu Francuske. Imao je nekoliko prelepih asistencija, pogotovo za Gudurića i Jovića u prvom poluvremenu. Nije ga slušala lopta na početku i brzo je stigao do 1/7 iz igre, ali kasnije je uspeo da se stabilizuje, da pronađe svoju formu i ritam, pa da utakmicu završi umalo sa tripl-dablom.
Na kraju njegovih 20 poena za 28 minuta, uz devet skokova, osam asistencija, te po tri ukradene i izgubljene lopte za indeks 34. Po 10 poena imali su Nikola Jović i Ognjen Dobrić, dok je jedan manje imao Gudurić. Avramović je imao 13 poena, pet asistencija i šest izgubljenih poseda, dok je Milutinov uz 15 poena pohvatao pet lopti. Kod gostiju Nua je bio najefikasniji sa 14 poena, dok je Vembanjama ostao na samo 10 poena, uz četiri skoka i šest izgubljenih lopti. Furnije je stao na pet poena (2/8 iz igre, 1/5 za tri), dok je Hifi imao poen više, ali i svih pet promašaja sa distance. Fransisko je ubacio 12 poena uz po tri podeljene i ukradene lopte.
Sledeći meč Srbija igra u Orleanu u nedelju, takođe protiv Francuske. A onda 28. avgusta Island u Beogradu, pa poslednjeg dana u mesecu Italija u Pezaru.
Prijateljska utakmica
SRBIJA - FRANCUSKA
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Belošević, Pešić, Prpa
Srbija: Dangubić 3 , Jović 10, Đurišić 6, Dobrić 12, Jokić 20 (9sk, 8as), Lakić -, Gudurić 9, Tanasković 2, Davidovac -, Avramović 13 (5as), Milutinov 15, Novak -.
Francuska: Fransisko 13, Hifi 6, Furnije 5, Žo. Ajaji -, Nua 14, Tarpi 5, Gober 6, Vembanjama 10, Hord 2, Rejno 4, Že. Ajaji 10, Strazel 5, Butelj.