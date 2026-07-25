Fila = sila! Sada se sve menja

Neće biti ni bajkovitog kraja, gde je druga najrealnija opcija bio povratak u Klivlend Kavalirse, tim koji ga je draftovao pre 23 godine i za koji je nastupao u dva mandata, ujedno im doneo i prvu i jedinu titulu u istoriji franšize pre deset godina. Nekako je lepo izgledala i priča gde bi matorci se udružili i napravili jedan veteranski super-tim, da nas podsete na Olimpijske igre u Parizu - nažalost nas iz Srbije i ne moraju da podsećaju - pa da zajedno u istom timu igraju Stef Kari, Entoni Dejvis i Drejmond Grin . I to su izgleda bili pusti snovi, kao i za sve ostale ekipe koje su se pominjale. Jednostavno, nisu bile dobre opcije za napad na titulu, što je sada glavni i poslednji cilj u karijeri jednog od najboljih u istoriji. Zato je konačna odluka bila – Filadelfija . Tamo ima sve za napad na titulu. Američke kladionice već ne znaju šta da rade sa kvotama i predikcijama, analitičari se ne skidaju sa televizije i ostali stručnjaci sada pričaju samo o Seventisiksersima. Red je onda i da mi popričamo malo na tu temu.

Nije se baš treslo tlo u Sjedinjenim Američkim Državama kao kada je Lebron Džejms prvi put donosio odluku gde će nastaviti karijeru, pa ni drugi, kada je odlučio da ode u Los Anđeles Lejkerse. Pamti se kada je na nacionalnoj televiziji saopštio da će karijeru nastaviti u Majami Hitu, što je delovalo kao glavna destinacija i sada u poslednoj odluci u karijeri, međutim, to se nije desilo. Neće na Floridi gledati opet igrača koji im je doneo dve titule i igrao četiri finala zaredom za ceo baš četvorogodišnji mandat koliko je bio tu, iako su se nadali da će Janis, Lebron i Bam Adebajo biti nova, nezaustavljiva sila na Istoku. Bilo bi to na papiru odlično, ali igrački kada se analiza, možda ne i previše sjajno. Svakako, bilo bi spektakularno samo sebi, međutim neće se desiti.

13.30: (2,70) Tefafirma (14,5) TNT Tropang (1,55) Od propasti one generacije sa Benom Simonsom i Džimijem Batlerom, bio je kratak period gde je Fila bila baš mirna. Odlučili su da produže ugovor sa Tobajasom Herisom tada umesto sa Džimijem, zbog čega je on ljut i dan danas, dok će na sve to čak i laik reći da su pogrešili. Možda je Deril Mori, tada čovek koji se pitao za sve baš pogrešio, ali neće mu to biti jedina greška koju je napravio u narednom periodu. Morali su da se otarase i nezadovoljnog Bena Simonsa, koji više ni ne igra košarku nego se bavi profesionalno pecanjem - kulturnije reći sportskim ribolovom - tako da su nekako otišli u skroz drugom pravcu kada je došao Džejms Harden. Sarađivali su lepo Brada i Embid, međutim onda je Harden izvređao u Kini pravo niotkuda Derila Morija i ubrzo se i on našao na izlaznim vratima u Filadelfiji. Posle jedne sezone bačene u vetar, pogledala ih je sreća jer su uzeli Vi Džeja Edžkomba sa trećeg pika na draftu, dok se u međuvremenu Tajris Maksi razvio u Ol star igrača, jednog od najboljih strelaca i plejmejkera NBA lige, pa je sve to bio pun pogodak. Kada je bio zdrav i prav, glavom u košarci i kada nije uzimao doping - zbog kog je bio suspendovan na 25 utakmica - mogao je Pol Džordž nešto da doprinese ovoj ekipi. Delovali su solidno prošle sezone, uspeli da izbace Boston Seltikse na foru kada su ih okrenuli od 1-3 u prvoj rundi Istoka, što je stvarno bio veliki uspeh. Džoel Embid uspeo je da ostane zdrav i kada je nekadašnji MVP čitav, igra vrhunski. Ne skače više i ne juri jer su mu kolena i leđa u katastrofalnom stanju, ali mogućnost da se iznudi faul, pogodi poludistanca, trojka, da se odigra dobra odbrana u reketu i sve što još ume kamerunski centar koji igra za reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država, nikada nije otišla. To je ono što je najvažnije za Filu jer bez njega, nema tog kamena temeljca.

Najvažnije što se desilo ovog leta je što su dobili maltene na poklon jednog od najboljih košarkaša NBA lige, Džejlena Brauna. Zbog nesuglasica u Bostonu, nezadovoljstva nekadašnjeg MVP-ja finala i trenutne nekompetentnosti uprave Seltiksa, dobili su jednog od najboljih košarkaša NBA lige današnjice - posebno u oba pravca, za Pola Džordža. Otarasili su se veterana i njegovog masnog ugovora i dobili fantastičnog košarkaša iz Kalifornije. Samo njegov dolazak podigao je Filadelfiju tu pred vrh Istočne konferencije, gde je, ponavlja se 'sto puta', samo zdravlje problem. Samo da pre svega Embid izbegne povrede, da se Maksiju opet nešto ne iskomplikuje šaka i sve će biti kako treba. I na sve to, stigao je Lebron Džejms. Sada se sve menja, ne samo u Filadelfiji, već i u čitavoj NBA ligi. Skočile su im šanse za titulu automatski jer su ih stavili već na četvrto mesto favorita iza Njujork Niksa, San Antonio Sparsa i Oklahoma Siti Tandera, što je tek za početak. Ova ekipa baš ima potencijal da ide do samog kraja i da bude sila na Istoku. Samo da sve klikne kod Nika Nursa, koji već zna kako se postaje šampion jer je osvojio titulu sa Toronto Reptorsima 2019. godine.