Andrija oteo loptu Tiknizjanu i pobedu Olimpijakosu! Ugrešiću 30 sekundi...

Iskusni golman Stefan Ortega, bivši čuvar mreže Mančester Sitija i čovek za kojeg bije glas da vrhunski igra nogom, bio je toliko siguran u svoj pas želeći da baci u vatru Naira Tiknizjana. Ali nije lopta ni stigla do bivšeg igrača Crvene zvezde, jer mu se iza leđa prišunjao Živković. Presekao je 30-godišnjak pas i levicom, hirurški precizno, matirao Ortegu. Bio je to Andrijin deveti gol na 19. mečeva u derbijima sa Olimpijakosom.

Nije u prvom poluvremenu bilo mnogo posla za golmane, niti je publika u Pireju videla pogotke. U nastavku, malo pre isteka sat vremena igre, Olimpijakos je poveo praktično ušetavši se u gol crno-belih, a pogodak je potpisao Armando Gonzales.

Bilo je ovo prilično bledo veče za Šerifa Endijajea koji praktično nije ušao u šansu, a pritom je izgubio priličan broj duela. Senegalski špic je svih šest puta izgubio vazdušne duele, a na zamlji je dobio svega četiri od devet.

Posle dve utakmice koje je presedeo na klupi, šansu, ako se to uopšte može nazvati šansom, dobio je Ognjen Ugrešić. Mada je ta izmena 30 sekundi pre isteka nadoknade predstavljala nameru trenera Alesandra Lišija da ukrade još koji sekund vremena pre poslednjeg sudijskog zvižduka.

Ni Olimpijakosu, ni PAOK-u danas nisu išli rezultati direktnih konkurenata u borbi za titulu. Lider Panatinaikos došao je do pobede nad Iraklisom (1:2) zahvaljujući penalu Davidea Kalabrije u dubokoj nadoknadi vremena, dok su tokom popodneva preokret AEK-a protiv Levadijakosa režirali Srbi. Luka Jović je pogodio za 1:1, a Mijat Gaćinović namestio gol Barnabasu Vargi za konačnih 2:1 u Atini.