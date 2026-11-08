Juve preživeo pakao Firence, niko nije zadovoljan remijem

Bila je Fiorentina večeras blizu takvog uspeha, dva puta vodila, stvarala šanse, promašivala ih i na kraju morala da se zadovolji bodom – 2:2.

Nigde ne mrze Juventus više nego u srcu Toskane i nikome pobeda nad Starom damom iz Torina nije tako slatka kao navijačima Fiorentine. Zato je svaki Juventusov dolazak u Firencu meč visokog napona u kojem domaćin može pobedom da izbriše sve prethodne fleke i da kupi mir kod navijača.

Iako je Juventus plesao po ivici poraza, ne može ni on da bude zadovoljan ovakvim epilogom. Krčmi bodove i ugled, polako ispada iz šampionske trke, a ova Fiorentina svakako nije tim koji je trebalo previše respektovati s obzirom na to šta je pokazala od početka sezone. Neki ozbiljniji Juventus bi ovo odradio rutinski, ali problem je što niko od večerašnjih rivala trenutno ne može da se smatra nekim ozbiljnim timom… Meč nije mogao idealnije da počne za Violu. Mateo Pelegrino je ostao sam kao duh na korneru i glavom zakucao loptu u mrežu. Nedopustivo loša postavka i reakcija Juventusove odbrane. Argentinac ima sjajnu igru glavom i ovo je poslednje što su smeli da mu dozvole. Proslavio je u Batistutinom stilu i dodatno zapalio Artemio Franki…

Juventusov plan igre je odmah pao u vodu i morali su da jure. Dobru šansu glavom je ubrzo imao Mekeni, još bolji šut sa distance je imao Kabal. Izjednačenje se osetilo u vazduhu i stiglo je nakon nešto više od pola sata igre. Kolo Muani je izbacio mladog Vijerija, uradio dobar deo posla i na tacni servirao gol Voltemadeu. Kako utakmice prolaze, tako se Juventusovi napadači sve bolje razumeju…

Imao je Nemac ubrzo još jednu odličnu šansu nakon slične akcije. Opet je Francuz probio po desnom krilu i dao dobru loptu u srce šesnaesterca, ali je Voltemadeov šut ovog puta zaustavio De Hea. Fiorentina je uzvratila nekim mlakim pokušajima Mastantuona, Gonsalveša, Pelegrina i primirila Juventusove nalete do poluvremena. Početak drugog dela igre je opet prošao u znaku domaćeg tima. Himenezov šut je Vikario loše odbio, a Mekeni još lošije reagovao i omogućio Enžijeu da opet zapali tribine Frankija.

Morao je Juve opet da juri deficit, a ovaj put mu nije dugo trebalo da uspe u tome. Daglas Luiz nije bio precizan glavom, ali jeste njegov zemljak Bremer koji minut kasnije. Loše su na korneru reagovali Pelegrino i De Hea, a brazilski štoper nije propustio da pogodi nebranjenu mrežu.