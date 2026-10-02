Kada teško je i kada ti ne ide – tebe će kapiten voditi do pobede
Vreme čitanja: 4min | pet. 02.10.26. | 07:58
Ognjen Dobrić kao lider preuzeo odgovornost, stavio ekipu na leđa i rekao – 'ajmo!
Sada već davno beše kada je golobradi mladić zagrljen sa ostalim navijačima Crvene zvezde - inače, bez majice, ona čuvena fotografija protiv Panatinaikosa - bodrio voljeni klub, pevao iz sveg glasa i skakao po tribinama Arene, koja je u to vreme bila puna do čepa. Nešto više od jedne decenije kasnije, vraćamo se kao i uvek na staru, dobru priču o zvezdaštvu i kao po običaju u centru pažnje je Ognjen Dobrić. Ovoga puta kao kapiten, nosilac vatre što bi se reklo.
Nekada je na tribinama pevao onu poznatu pesmu "Delija": "Kada teško je, kad je loše i kada ti ne ide, tebe će naša pesma voditi do pobede". Danas, jutro posle prvog ovosezonskog trijumfa crveno-belih u Evroligi, menjamo drugi deo i dodajemo: "Tebe će kapiten voditi do pobede".
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Neko bi rekao da je u košarci kapitenska pozicija samo protokolarna, što je velika greška onih koji malo slabije prate igru pod obručima. Da je kapiten neko da bi samo bio kapiten - jeste, ne nosi traku i ne priča non stop sa sudijom kao u fudbalu - onda ne bi to ni postojalo u košarci, logično. Uvek je kapiten neko ko je najiskusniji, neko ko je postao klupska ikona godinama, često je to i kombinovano. Nekada je to igrač koji je jednostavno rođeni lider, tihi ubica kao što je to bio na primer Luka Mitrović u mlađim danima u Crvenoj zvezdi, a kako godine odmiču i trenutno stanje kaže – Ognjen Dobrić je baš sve to kombinovano.
Posle dva uvodna poraza, nekako nespremno protiv Žalgirisa i sa manjkom energije da se napravi preokret i pravi povratak protiv Hapoela iz Tel Aviva, jasno je bilo da najviše fali energija. Neka pozitivna energija koja vuče tim, koja diže navijače na noge, da se tresu tribine Beogradske arene kada domaći igrači krenu u nalet i kada gosti samo pokušavaju da prenesu loptu preko pola za osam sekundi. To je nedostajalo Crvenoj zvezdi. I kao na timskom sastanku, u zamišljenom scenariju, bilo je potrebno da se svi okrenu ka jednom čoveku. Ka kapitenu, ka nekom ko živi za ovo još odvajkada.
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Posle nekako manje uloge kapitena u prve dve utakmice - u prvom meču igrao je samo četiri i po minuta protiv Žalgirisa - na treningu pred Anadolu Efes je baš novinar Mozzart Sporta pitao Ibona Navara hoće li Ognjen Dobrić dobiti veću minutažu jer je protiv Hapoela iz Tel Aviva pokazao da je potreban ekipi. Na sve moguće načine. Odgovor je stigao na parketu, gde je popularni Šegi počeo u startnoj petorci, kao u - jeste, dosadni smo - stara, dobra vremena.
Prvi minut protiv istanbulske ekipe bio je prava poezija u režiji Dobrića. Ono što vole navijači Crvene zvezde, ono što obožava svaki ljubitelj košarke u Srbiji. Da se pojede parket, lopta i protivnik. Iznuđen faul u napadu u prvoj akciji Efesa. Skok u napadu za poene. Poeni njegovi, zaključavanje u odbrani i ono najvažnije, što je i sam rekao u izjavi posle meča – energija.
Ozračio je dvoranu od prvog napada energijom koja je podigla Crvenu zvezdu i nosila je od samog početka. Nije bilo više onih uvodnih štucavica, nesigurnosti i boljki, koje na kraju uvek koštaju crveno-bele. I prošle sezone i na početku ove. Neće moći ove noći, saopštio je Dobrić i igrao stvarno u prvom poluvremenu kako se dugo ne pamti od reprezentativca Srbije u Evroligi. Ozračio je sve saigrače, uneo nemir protivnicima i istrošio se u prvom poluvremenu, nije sporno.
Sve što može, preneo je na druge. Ostali su se nahranili tom košarkaškom radijacijom i izgurali Crvenu zvezdu do prve pobede ove sezone u Evroligi. Prvo poluvreme kaže – devet poena, četiri skoka, asistencija, dve ukradene, indeks korisnosti 12. Drugo poluvreme kaže – gde ja stadoh, vi produžite. I tako i bi.
Definicija kapitena.
EVROLIGA, 3. KOLO
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Četvrtak
Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98
/Brajant, Micić 22 - Maledon 26/
Crvena zvezda - Anadolu Efes 77:72
/Moneke 18 - Lojd 17/
Virtus Bolonja - Olimpijakos 96:94
/Kar 22 - Endijaje 23/
Pariz - Žalgiris 82:78
/Hifi 21 - Edvards 19/
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (15,0) Barselona (2,40)
19.45: (1,50) Fenerbahče (16,0) Dubai (3,00)
20.00: (2,65) Asvel (16,0) Valensija (1,60)
20.00: (1,70) Bajern (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)
20.15: (1,17) Panatinakos (20,0) Makabi Tel Aviv (6,00)
20.30: (2,25) Baskonija (15,0) Olimpija Milano (1,80)
*** Kvote su podložne promenama