Kada teško je i kada ti ne ide – tebe će kapiten voditi do pobede

Nekada je na tribinama pevao onu poznatu pesmu "Delija": "Kada teško je, kad je loše i kada ti ne ide, tebe će naša pesma voditi do pobede". Danas, jutro posle prvog ovosezonskog trijumfa crveno-belih u Evroligi, menjamo drugi deo i dodajemo: " Tebe će kapiten voditi do pobede".

Sada već davno beše kada je golobradi mladić zagrljen sa ostalim navijačima Crvene zvezde - inače, bez majice, ona čuvena fotografija protiv Panatinaikosa - bodrio voljeni klub, pevao iz sveg glasa i skakao po tribinama Arene, koja je u to vreme bila puna do čepa. Nešto više od jedne decenije kasnije, vraćamo se kao i uvek na staru, dobru priču o zvezdaštvu i kao po običaju u centru pažnje je Ognjen Dobrić . Ovoga puta kao kapiten, nosilac vatre što bi se reklo.

Neko bi rekao da je u košarci kapitenska pozicija samo protokolarna, što je velika greška onih koji malo slabije prate igru pod obručima. Da je kapiten neko da bi samo bio kapiten - jeste, ne nosi traku i ne priča non stop sa sudijom kao u fudbalu - onda ne bi to ni postojalo u košarci, logično. Uvek je kapiten neko ko je najiskusniji, neko ko je postao klupska ikona godinama, često je to i kombinovano. Nekada je to igrač koji je jednostavno rođeni lider, tihi ubica kao što je to bio na primer Luka Mitrović u mlađim danima u Crvenoj zvezdi, a kako godine odmiču i trenutno stanje kaže – Ognjen Dobrić je baš sve to kombinovano.

Posle dva uvodna poraza, nekako nespremno protiv Žalgirisa i sa manjkom energije da se napravi preokret i pravi povratak protiv Hapoela iz Tel Aviva, jasno je bilo da najviše fali energija. Neka pozitivna energija koja vuče tim, koja diže navijače na noge, da se tresu tribine Beogradske arene kada domaći igrači krenu u nalet i kada gosti samo pokušavaju da prenesu loptu preko pola za osam sekundi. To je nedostajalo Crvenoj zvezdi. I kao na timskom sastanku, u zamišljenom scenariju, bilo je potrebno da se svi okrenu ka jednom čoveku. Ka kapitenu, ka nekom ko živi za ovo još odvajkada. Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan Posle nekako manje uloge kapitena u prve dve utakmice - u prvom meču igrao je samo četiri i po minuta protiv Žalgirisa - na treningu pred Anadolu Efes je baš novinar Mozzart Sporta pitao Ibona Navara hoće li Ognjen Dobrić dobiti veću minutažu jer je protiv Hapoela iz Tel Aviva pokazao da je potreban ekipi. Na sve moguće načine. Odgovor je stigao na parketu, gde je popularni Šegi počeo u startnoj petorci, kao u - jeste, dosadni smo - stara, dobra vremena.