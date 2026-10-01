Navaro: Ne radi se samo o rezultatu, neki igrači su divlji u napadu i moram da ih ubedim u sistem
Vreme čitanja: 3min | čet. 01.10.26. | 23:05
"Rijera sada ima problem, mora da dolazi na svaki meč", rekao je trener crveno-belih
Može Ibon Navaro da odahne, barem nakratko. Uspela je Crvena zvezda da upiše prvu pobedu u Evroligi pošto je nadigrala Efes 77:72 pred domaćom publikom.
Napeto je bilo u Beogradskoj areni do samog kraja, ali je Zvezda preživela i to je bilo najvažnije. Da je sezona počela 0-3 ko zna kakva bi bila reakcija uglavnom nestrpljive beogradske publike. Ovako, stvarno Navaro lakše diše.
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Posle trijumfa govorio je na konferenciji za medije.
"Pre svega, želim da poželim Majku Džejmsu brz oporavak. Ovo je bio važan meč, ne samo zbog rezultata jer samopouzdanje ne gradi samo rezultat, već ono što radimo na terenu. Trebalo nam je da pobedimo zbog navijača. Zato smo pravili greške, promašivali trojke i slobodna bacanja. Dobro smo kontrolisali izgubljene lopte u ovako brzoj igri. Bilo je loših pasova i nediscipline, ali na tome ćemo sledeće raditi, da bolje igramo u pozicionim napadima. Trčali smo dobro, lopta je išla, a takođe smo ukrali više lopti nego na prošloj utakmici. Zbog toga smo zadovoljni, napravili smo korak napred ka košarci koju želimo da igramo".
Govorio je o kapitenu Ognjenu Dobriću.
"Svi će pričati o trojkama i bacanjima, ali je Dobrić odradio dobar posao u odbrani na Džejmsu, Lojdu, Strazelu. On je igrač sa najvećim iskustvom u ekipi. Zadovoljni smo sa njim, uneo je energiju na kraju zajedno sa Kremerom. Skakao je, igrao je čvrsto. On i David su bili veoma važni za nas.
Da li vam je laknulo posle prve pobede?
"Važno mi je zbog drugih da pobedimo. Ali nije reč o rezultatu. Danas je bilo loše, ali ne toliko. Napredujemo i to je najvažnije".
Videli smo drugačiju prvu petorku, kao i sistem izmena.
"Posle 48 sati igrači nisu toliko spremni kao što su bili za prvi meč duplog kola. Menjaćemo rotaciju, nekada ćemo pogrešiti nekada pobediti. Igrači moraju da budu u ritmu. Ne sme na primer da igra igrač večeras koji nije igrao u utorak. Promenili smo rotaciju plejmejkera. To je promenilo energiju".
O Niku Vajleru Bebu.
"Ako pričam sa nekim igračem posle treninga ne znači da mu govorim da šutira. Pričali smo o svemu, to je proces. Kris nije bio dobar, ali Nik i Tajson Karter jestu. Svaki put će neko drugi iskočiti. Cilj nam je da protivnici ne znaju šta da očekuju".
U čemu Zvezda mora da napreduje?
"Moramo da napredujemo u odbrani, u 1 na 1 situacijama, kako reagujemo pri prodoru. Previše pomažemo. U napadu smo i dalje u procesu. Imamo igrače koji umeju da budu divlji, ali treba da ih ubedimo u sistem.
Kaže Navaro da Albert Rijera, večerašnji gost, sada ima veliki problem.
"Došao je u svlačionicu posle pobede, ali sada ima problem. Mora sada da dolazi na svaku utakmicu".
Navaro je inače iz istog grada kao Pablo Laso, trener Reala.
"Mi smo iz istog grada. Gledao sam kao idola kad sam bio mladđi. Sjajno je što smo se sreli posle toliko godina. Bio je nekada igrač i idol našeg grada. Znaju nam se porodice i bilo je lepo igrati protiv njega".