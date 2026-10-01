Navaro: Ne radi se samo o rezultatu, neki igrači su divlji u napadu i moram da ih ubedim u sistem

Posle trijumfa govorio je na konferenciji za medije. "Pre svega, želim da poželim Majku Džejmsu brz oporavak. Ovo je bio važan meč, ne samo zbog rezultata jer samopouzdanje ne gradi samo rezultat, već ono što radimo na terenu. Trebalo nam je da pobedimo zbog navijača. Zato smo pravili greške, promašivali trojke i slobodna bacanja. Dobro smo kontrolisali izgubljene lopte u ovako brzoj igri. Bilo je loših pasova i nediscipline, ali na tome ćemo sledeće raditi, da bolje igramo u pozicionim napadima. Trčali smo dobro, lopta je išla, a takođe smo ukrali više lopti nego na prošloj utakmici. Zbog toga smo zadovoljni, napravili smo korak napred ka košarci koju želimo da igramo".

Govorio je o kapitenu Ognjenu Dobriću.

"Svi će pričati o trojkama i bacanjima, ali je Dobrić odradio dobar posao u odbrani na Džejmsu, Lojdu, Strazelu. On je igrač sa najvećim iskustvom u ekipi. Zadovoljni smo sa njim, uneo je energiju na kraju zajedno sa Kremerom. Skakao je, igrao je čvrsto. On i David su bili veoma važni za nas.

Da li vam je laknulo posle prve pobede?

"Važno mi je zbog drugih da pobedimo. Ali nije reč o rezultatu. Danas je bilo loše, ali ne toliko. Napredujemo i to je najvažnije".

Videli smo drugačiju prvu petorku, kao i sistem izmena.

"Posle 48 sati igrači nisu toliko spremni kao što su bili za prvi meč duplog kola. Menjaćemo rotaciju, nekada ćemo pogrešiti nekada pobediti. Igrači moraju da budu u ritmu. Ne sme na primer da igra igrač večeras koji nije igrao u utorak. Promenili smo rotaciju plejmejkera. To je promenilo energiju".

O Niku Vajleru Bebu.

"Ako pričam sa nekim igračem posle treninga ne znači da mu govorim da šutira. Pričali smo o svemu, to je proces. Kris nije bio dobar, ali Nik i Tajson Karter jestu. Svaki put će neko drugi iskočiti. Cilj nam je da protivnici ne znaju šta da očekuju".