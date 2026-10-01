Džonatanu Motliju stradala prepona

Crvena zvezda se podigla i stigla do prvenca u novoj sezoni Evrolige! Posle dve propuštene šanse protiv Žalgirisa i Hapoela, crveno-beli su dobili Efes sa 77:72 i sada se definitivno lakše diše.

Susret je, nažalost, obeležila teška povreda Majka Džejmsa kome je pred kraj treće deonice verovatno stradala Ahilova tetiva, međutim i u Crvenoj zvezdi su morali da se nose sa ranom povredom Džonatana Motlija.