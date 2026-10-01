Džonatanu Motliju stradala prepona

Vreme čitanja: 1min | čet. 01.10.26. | 23:13
"Zato ga nije bilo u drugom poluvremenu", kaže Ibon Navaro
Crvena zvezda se podigla i stigla do prvenca u novoj sezoni Evrolige! Posle dve propuštene šanse protiv Žalgirisa i Hapoela, crveno-beli su dobili Efes sa 77:72 i sada se definitivno lakše diše.
Susret je, nažalost, obeležila teška povreda Majka Džejmsa kome je pred kraj treće deonice verovatno stradala Ahilova tetiva, međutim i u Crvenoj zvezdi su morali da se nose sa ranom povredom Džonatana Motlija.
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Startni centar Crvene zvezde odigrao je nešto manje od sedam minuta, pre nego što je povredio preponu na startu druge četvrtine i više se nije vraćao na teren. Iako se nije upisao u listu strelaca, trener Ibon Navaro pohvalio je defanzivni uticaj koji Motli ima na igru i napredak koji je ostvario za kratko vreme.
"Povredio se. Jednostavno. Mislim da je bio sjajan, igrao je sa mnogo energije. Prva utakmica nije bilo dobra, druga jeste. Mnogo nam pomaže u odbrani. Ali povedio je preponu i zato ga nije bilo u drugom poluvremenu", rekao je Navaro posle utakmice.
Zvezdu posle teškog duplog kola čeka gostovanje FMP-u u Železniku, u drugoj rundi ABA lige, odnosno na otvaranju sezone regionalnog takmičenja. Taj meč igra se u nedelju od 18 časova.