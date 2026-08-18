Stvarno je bila luda vožnja

Vreme čitanja: 3min | uto. 18.08.26. | 16:40
Zakucavanje preko Borusisa, terorisanje Partizana, osvajanje Evrolige...
Nikola Kalinić je imao zaista veliku karijeru. Nije to neka mudrost, jer je dobro poznato šta je sve osvojio. Ipak, tokom 15 godina igranja Kalinić nam je podario mnogo spektakularnih poteza.
I to gde god da je igrao. Nije uvek plenio nekom veštinom u smislu lepote, ali može da se kaže da je Kalinić pravi basketaš. Tako je igrao košarku, a bio je toliko mentalno jak da kada god treba preuzme odgovornost i reši utakmicu.
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Tako je nakupio u karijeri pregršt momenata koje nikada nećemo zaboraviti. Krenimo redom...
Kalinić je zakoračio na veliku scenu 2014. godine na Svetskom prvenstvu. Iako je 2013. debitovao kod Dude Ivkovića, eksplodirao je godinu dana kasnije kod Saše Đorđevića na Mundobasketu. Sa tog prvenstva posebno će se pamtiti zakucavanje Kalinića protiv Grčke direktno preko Janisa Borusisa, tada jednog od najboljih centara u Evropi.
Bio je to tek drugi minut osmine finala, pri rezultatu 2:2 Srbija je krenula u polukontru, Nemanja Bjelica je pustio loptu Kalini, a ovaj se zaleteo i zakucao preko grčkog centra. Bio je to potez koji je, ne možemo da kažemo rešio taj meč jer je bio na samom početku, ali je definisao u kom momentu će utakmici ići.
Sledeći veliki momenat u karijeri je došao sledeće godine kada je Kalinić sa Zvezdom skinuo Partizan sa trona ABA lige. U drugom meču polufinala regionalnog takmičenja Luka Mitrović je stao na liniju penala pri rezultatu 69:69.
Dao je prvo bacanje, a onda promašio drugo. Međutim, tu je bio Kaliniću, koji je pobegao Milanu Mačvanu, nekako se izmigoljio i pored Saše Pavlovića i samo vratio loptu u koš za velikih +3. Pogled Duška Vujoševića ka svojim igračima nakon toga dovoljno govori.
I nije samo taj koš. Kalinić je na toj utakmici dao čak 25 poena i bio apsolutni heroj velike pobede tima sa Malog Kalemgedana. Zvezda je uspela da nadigra Partizan sa 3:1 u tom polufinalu, a onda Cedevitu istim rezultatom u finalu za prvu abaligašku titulu.
Usledile su onda Olimpijske igre u Rio de Žaneiru. Kalinić je bio važan šraf u Đorđevićevom sistemu. Nije se igralo za njega, ali je umeo da iskoči kada treba. Upravo je u polufinalu sa Australijom do izražaja došlo zalaganje krilnog igrača.
Srbija je razbila tada moćnu Australiju, a Kalinić je radio sve na terenu. Imao je šest poena i isto toliko skokova, tri asistencije, dve ukradene lopte i neverovatnih +24 za 27 minuta na terenu.
Uporedo sa uspesima u reprezentativnom dresu, Kalinić je igrao sve bolje i kod Željka Obradoviča u Fenerbahčeu. U finalu Evrolige 2017. godine protiv Olimpijakosa bio je najbolji igrač na terenu. Upisao je 17 poena, pet skokova, pet asistencija i jednu blokadu. Da je malo bolje odigrao u polufinalu rutinski bi dobio priznanje za najkorisnijeg igrača Fajnal fora.
21.00: (2,10) Fenerbahče (3,45) Lion (3,50)
Poslednje što treba istaći jeste peti meč finala ABA lige 2022. godine protiv Partizan Mozzart Beta. Cela ta serija je bila neviđeno tenzična. U drugom meču Kalinić je dao 25 poena uz perfektan šut za tri poena (5/5). Bila je to veoma važna pobeda crveno-belih koja je garantovala da će se serija minimum vratiti pred navijače Zvezde.
To se i desilo, Partizan je izborio majstoricu, a onda je u petom meču usledio pravi haos. Praznile su se tribine, ali ništa nije moglo da poremeti Kalinin fokus. Završio je meč sa 11 poena uz ključnu asistenciju za Nejta Voltersa u poslednjem minutu. Nakon poslednjeg zvuka sirene otišao je do klupe Partizana pokazivajući mišiće Urošu Trifunoviću. Bila je to lekcija iz poštovanja, jer je na prethodnoj utakmici Trifunović gestikulirao ka klupi Zvezde nakon jedne trojke.
Možda to nije neki momenat na koji se Kalinić previše ponosi, ali nije bio pogrešan. I sam je pričao o tome kasnije. Da je posle pobede imao pravo da tako nešto uradi.
Eto, to su samo neki od momenata koji su obeležili karijeru Nikole Kalinića koja se završila u ponedeljak. Zahvalio se svima koji su bili deo njegove lude vožnje, a mi samo možemo da kažemo da je vožnja bila baš luda i nezaboravna.