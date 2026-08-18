Stvarno je bila luda vožnja

Tako je nakupio u karijeri pregršt momenata koje nikada nećemo zaboraviti. Krenimo redom...

Kalinić je zakoračio na veliku scenu 2014. godine na Svetskom prvenstvu. Iako je 2013. debitovao kod Dude Ivkovića, eksplodirao je godinu dana kasnije kod Saše Đorđevića na Mundobasketu. Sa tog prvenstva posebno će se pamtiti zakucavanje Kalinića protiv Grčke direktno preko Janisa Borusisa, tada jednog od najboljih centara u Evropi.

Bio je to tek drugi minut osmine finala, pri rezultatu 2:2 Srbija je krenula u polukontru, Nemanja Bjelica je pustio loptu Kalini, a ovaj se zaleteo i zakucao preko grčkog centra. Bio je to potez koji je, ne možemo da kažemo rešio taj meč jer je bio na samom početku, ali je definisao u kom momentu će utakmici ići.

Sledeći veliki momenat u karijeri je došao sledeće godine kada je Kalinić sa Zvezdom skinuo Partizan sa trona ABA lige. U drugom meču polufinala regionalnog takmičenja Luka Mitrović je stao na liniju penala pri rezultatu 69:69.

Dao je prvo bacanje, a onda promašio drugo. Međutim, tu je bio Kaliniću, koji je pobegao Milanu Mačvanu, nekako se izmigoljio i pored Saše Pavlovića i samo vratio loptu u koš za velikih +3. Pogled Duška Vujoševića ka svojim igračima nakon toga dovoljno govori.

I nije samo taj koš. Kalinić je na toj utakmici dao čak 25 poena i bio apsolutni heroj velike pobede tima sa Malog Kalemgedana. Zvezda je uspela da nadigra Partizan sa 3:1 u tom polufinalu, a onda Cedevitu istim rezultatom u finalu za prvu abaligašku titulu.

Usledile su onda Olimpijske igre u Rio de Žaneiru. Kalinić je bio važan šraf u Đorđevićevom sistemu. Nije se igralo za njega, ali je umeo da iskoči kada treba. Upravo je u polufinalu sa Australijom do izražaja došlo zalaganje krilnog igrača.

Srbija je razbila tada moćnu Australiju, a Kalinić je radio sve na terenu. Imao je šest poena i isto toliko skokova, tri asistencije, dve ukradene lopte i neverovatnih +24 za 27 minuta na terenu.