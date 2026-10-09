Kameron Pejn nije Majk Džejms! Olimpijakos bez milosti za Efes

Malo koja ekipa u Evroligi se nalazi u delikatnijoj i težoj situaciji od Anadolu Efesa. Nekadašnji dvostruki šampion Evrope ušao je u novu sezonu sa ogromnim ambicijama, pre svega zbog dolaska Majka Džejmsa. Međutim, najbolji strelac u istoriji elitnog takmičenja doživeo je tešku povredu na meču protiv Crvene zvezde zbog koje će morati da propusti kompletnu sezonu. Kao reakcija na taj žestok udarac, u Istanbul je stigao Kameron Pejn, ali Amerikanac na svom debiju nije mogao previše da utiče na dešavanja protiv moćnog Olimpijakosa. Tim iz Piraeusa bio je surov u četvrtom kolu i slavio ubedljivim rezultatom 89:66.

Navijači Partizana se veoma dobro sećaju Kamerona Pejna, koji je u Humsku stigao u decembru prošle godine. Odigrao je svega 10 utakmica za crno-bele i ostavio izuzetno dobar utisak pre nego što se vratio u NBA ligu, gde ponovo nije uspeo da izbori ulogu vrednu pomena, pa je i na startu ove sezone bio bez angažmana. Uskočila je neočekivana prilika da dođe u Istanbul i ponovo zaigra sa Brunom Fernandom, samo ovoga puta u dresu Efesa, ali to na premijeri nije donelo pozitivan rezultat. Barem ne na prvom meču u kojem bi, ruku na srce, Olimpijakos bio izraziti favorit i da je Majk Džejms bio potpuno zdrav.