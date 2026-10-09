Kameron Pejn nije Majk Džejms! Olimpijakos bez milosti za Efes
Vreme čitanja: 6min | pet. 09.10.26. | 22:04
Efes je stigao u Atini sa novim imenom, ali nisu bili ni blizu pobede jer je Olimpijakos još jednom pokazao da su među najjačima u čitavom takmičenju
Malo koja ekipa u Evroligi se nalazi u delikatnijoj i težoj situaciji od Anadolu Efesa. Nekadašnji dvostruki šampion Evrope ušao je u novu sezonu sa ogromnim ambicijama, pre svega zbog dolaska Majka Džejmsa. Međutim, najbolji strelac u istoriji elitnog takmičenja doživeo je tešku povredu na meču protiv Crvene zvezde zbog koje će morati da propusti kompletnu sezonu. Kao reakcija na taj žestok udarac, u Istanbul je stigao Kameron Pejn, ali Amerikanac na svom debiju nije mogao previše da utiče na dešavanja protiv moćnog Olimpijakosa. Tim iz Piraeusa bio je surov u četvrtom kolu i slavio ubedljivim rezultatom 89:66.
Navijači Partizana se veoma dobro sećaju Kamerona Pejna, koji je u Humsku stigao u decembru prošle godine. Odigrao je svega 10 utakmica za crno-bele i ostavio izuzetno dobar utisak pre nego što se vratio u NBA ligu, gde ponovo nije uspeo da izbori ulogu vrednu pomena, pa je i na startu ove sezone bio bez angažmana. Uskočila je neočekivana prilika da dođe u Istanbul i ponovo zaigra sa Brunom Fernandom, samo ovoga puta u dresu Efesa, ali to na premijeri nije donelo pozitivan rezultat. Barem ne na prvom meču u kojem bi, ruku na srce, Olimpijakos bio izraziti favorit i da je Majk Džejms bio potpuno zdrav.
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Kameron Pejn je odmah dobio solidnu minutažu i odmah ubacio 12 poena. Pokazao je Amerikanac da će pokušati da nadomesti ogromnu rupu koja je nastala na spoljnim pozicijama turskog giganta, mada je veliko pitanje da li iko u evropskoj košarci u ovom momentu može u potpunosti da odmeni igrača profila Majka Džejmsa.
Olimpijakos je od prvog sudijskog zvižduka krenuo izuzetno surovo. Već u prvoj četvrtini gosti su ubacili 26 poena i vrlo brzo stekli dvocifrenu prednost od 10 poena razlike. Istina, Grci su nešto slabije odigrali sam finiš prvog poluvremena kada je napad nakratko stao usled nekih čudnih i brzopletih rešenja, međutim u nastavku susreta, čim je sve ponovo došlo na svoje mesto, Pirejci su se ekspresno vratili na veliku prednost i bez većih problema priveli utakmicu kraju.
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Koliko su bili dominantni, pre svega timski, jasno se vidi u činjenici da se apsolutno svaki igrač Olimpijakosa upisao u listu strelaca. Prednjačio je Žan Montero sa 15 poena, pratio ga je Tajrik Džons sa 11 poena i šest skokova. Nikola Milutinov sada hvata formu posle povrede i na ovoj utakmici je imao četiri poena i devet skokova.
U dresu Efesa, Pejn je bio najefikasniji sa već pomenutih 12 poena, Pi Džej Doužer je imao 11, a Džordan Lojd 10.
EVROLIGA, 4. KOLO
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Sreda
Pariz - Asvel 96:98
/Hifi 30 - Mils 21/
Četvrtak
Dubai - Crvena zvezda 58:77
/Bejkon 13 - 20/
Makabi Tel Aviv - Olimpija Milano 97:79
/Madar 17 - Rajt 23/
Bajern Minhen - Virtus Bolonja 87:94
/Da Silva, Vašington 18 - Mur 20/
Panatinaikos - Fenerbahče 92:74
/Hejs Dejvis, Lesor 19 - Ki 13/
Valensija - Hapoel Tel Aviv 93:82
/Tejlor 17 - Blejkni 30/
Real Madrid - Partizan Mozzart Bet 86:76
/Maledon 13 - Džons 19/
Petak
Olimpijakos - Efes 89:66
/Montero 15 - Pejn 12/
Barselona - Žalgiris (u toku)
Baskonija - Bešiktaš (u toku)
***Kvote su podložne promenama