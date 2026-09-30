Sale naštelovao Bahčešehir: Rimljani debitovali u Evrokupu i zapamtili Avramovića

Zanimljiv će biti rimski tim ove sezone, čiji će poenterski lider po svemu sudeći biti Niko Menion. Italijanski reprezentativac namestio je ruku za prvi meč ove sezone u Evrokupu, što je i očekivano da bude lider i najbolji igrač ekipe, a možda mu se pridruži uskoro još jedan bivši NBA igrač. U pitanju je iskusni kanadski centar Keli Olinik, za kog italijanski mediji pišu da se povezuje sa Romom SPQR i da bi trebalo da pojače redove ove ekipe. Bilo bi zanimljivo videti ga na Starom kontinentu, pošto očigledno teško da više za njega ima mesta u NBA ligi.

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Sve je išlo kao po loju za Bahčešehir od samog starta i sigurna prednost nije se dovodila u pitanje. Imali su sedam poena prednosti na poluvremenu i +11 pred poslednjih deset minuta, pa se nije očekivala drama. Međutim, stao je domaćin napadački u jednom trenutku i dozvolio gostujućoj ekipi da se primakne na samo dva poena zaostatka, kada su pogađali Menion i Strautins.

Uzeo je Đorđević tajm-aut i konsolidovao ekipu, posle čega sledi serija u režiji Flina i Avramovića za opet sigurnih +8 na oko tri minuta do kraja i napor da se izbegne dramatična završnica. Drame do kraja nije bilo jer je domaća ekipa rutinski održala osetnu prednost.

Odličnu utakmicu odigrao je Aleksa Avramović. Srpski reprezentativac upisao je 13 poena, šest skokova, četiri asistencije i ukradenu loptu. Rid je bio najefikasniji sa 15, Flin je ubacio 14, Kevano 11, Inglis deset i Trevon Vilijams devet poena, deset skokova i sedam asistencija.

U poraženom sastavu najefikasniji su bili Niko Menion sa 29, Ajaji sa 16 i Marko Simonović sa 13 poena i osam skokova.

EVROKUP, 1. KOLO

Utorak

Neptunas - Trento 73:76

/Franke 13 - Olivari 23/

Hapoel Jerusalim - Roštok 94:73

/Lofton 22 - Kroket 22/

Tofaš - Kemnic 82:69

/Džons 13 - Fleming Džunior 18/

Le Man - Aris 74:87

/Stjuart 17 - Lidel 19/

Venecija - Frankfurt 104:72

/Kandi 14 - Svoup 11/

Sreda

Šiauljaj - London Lajons 74:71

/Henderson 24 - Skot 17/

Bahčešehir - Roma SPQR 91:78

/Rid 15 - Menion 29/

Riga - Tortona 86:84

/Šungu 23 - Hab 16/

Lijetkabelis - Bosna /u toku/

PAOK - Manresa /u toku/

Šljonsk - Budućnost /u toku/

Ulm - Botevgrad Balkan /u toku/

Napoli - Burg /u toku/

20.30: (1,50) Burgos (16,0) Cedevita Olimpija (3,00)

21.00: (1,70) Tenerife (15,0) Turk Telekom (2,40)

21.00: (1,70) Maksima Roma (15,0) Kluž (2,40)

*** Kvote su podložne promenama