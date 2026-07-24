Anderson već pecnuo Junajted: Siti je kralj Mančestera

Ako se gleda samo osvajanje trofeja u periodu od Andersonove godine rođenja (2002), Siti je zaista osvojio više od komšija sa Old Traforda, 26-24, računajući tu i pehare Komjuniti Šilda. Međutim, neće proći mnogo vremena pre nego što Anderson zaigra protiv gradskog rivala, jer prema rasporedu Premijer lige za novu sezonu, tako nešto će uslediti u četvrtom kolu, tačnije 13. septembra, kada će se dva tima sastati na Teatru snova. " To je jedan od najvećih derbija na svetu i otkako ja pamtim, Mančester Siti je kralj Mančestera. To je oduvek bio sjajan meč i ne mogu da dočekam da budem deo te priče ", rekao je Anderson .

Istina, klub sa Old Traforda nije ni ulazio u nadmetanje ciframa sa Građanima, pa je direktor Sitija Hugo Vijana od početka imao lak posao u realizaciji ovog transfera. I sam Anderson je već na početku rešio da pecne Crvene đavole i to izjavom da je Siti kralj Mančestera.

Na poslednjem gostovanju na Old Trafordu, 17. maja, u dresu Notingema, Anderson je upisao dve asistencije, ali je njegov bivši klub poražen sa 3:2.

Na proteklom Mundijalu bio je jedan od najboljih fudbalera u timu Engleske, a u Sitiju očekuje da dugo godina bude jedan od ključnih igrača na sredini terena.

"Siti je jedan od najvećih klubova na svetu i ima izuzetan sastav, snažni smo na svim pozicijama. Čim sam čuo da me žele, bio sam posvećen tome da se taj prelazak dogodi. Kao fudbaler, želite da se testirate na najvišem nivou. Siti vam daje takvu priliku. Gledajući spolja, Siti je klub koji tretira svoje igrače veoma dobro i omogućava sjajno okruženje da uspete. Na sedmom sam nebu, jedva čekam da zaigram. Uspeh koji su imali i to kako su igrali u poslednjih deset do 15 godina, to je bilo nešto izuzetno. Privilegija je biti deo toga. Pobednici su, neumorni su i to je tim čiji deo želim da budem, šampioni i oni koji osvajaju trofeje. Dominirali su poslednjih deset do 12 godina i zato sam želeo da dođem. Čim se vratim u Mančester, posle odmora, daću sve da se ustalim u timu. Ovaj klub je pravljen da osvaja trofeje i takmiči se na vrhu. To je uzbudljivo za svakog igrača. Srećan sam što mi se pružila takva prilika i odlučan sam da opravdam ukazano poverenje", poručio je Anderson.