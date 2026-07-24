Evropski specijal "2x45": Kokomanija u srpskom fudbalu, već se priča o Tanjginom odlasku

Možda je i zbog toga posle nastupa srpskih klubova u evropskim takmičenjima fokus na Železničaru iz Pančeva i Vojvodini. Klub iz Pančeva pokazao je u susretu sa Bragom kako treba. Vojvodina protiv Ajaksa kako ne treba. Ostaje žal za pančevačkim prosutim mlekom, ali je mladi stručnjak na klupi Pančevaca Radomir Koković zaslužio sve pohvale za performans i hrabrost. Ne treba glorifikovati poraze, ali Koković se pokazao pred očima milionskog auditorijuma. Do te mere da u srpskom fudbalu trenutno vlada Kokomanija. Svi hipotetički zamišljaju kako bi u bližoj ili daljoj budućnosti Koković delovao na klupi nekog većeg kluba.

Na primer Vojvodine. Posebno, što se posle potopa u sudaru sa Ajaksom već priča o odlasku Miroslava Tanjge. Stara dama je bila nekonkuretna, nedorečena i slaba i nastavila crni niz započet protiv Ferencvaroša. U teškom momentu se nalaze Novosađani i pored astronomskih ulaganja, sa tendencijom da im narednih dana bude još teže, jer idu na noge Crvenoj zvezdi. O svemu tome razgovarali smo u evropskom specijalu podkasta „2x45“. Ne, nismo zaobišli večite, ali su njihove pobede bile nešto podrazumevajuće. Mogle su da se vide pozitivne stvari u crveno i crno belom taboru, ali i određene slabosti.

O svemu tome govorili su novinari naše redakcije Aleksandar Joksić, Vujadin Tomković i Darjan Nedeljković. Gledajte, uživajte i čekajte revanše.