Startuje makedonska elita: Škendija napada Vardarov tron

Oba najveća favorita već su odigrala evropske utakmice ovog leta, a domaću sezonu otvaraju između revanš mečeva drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Vardar u novu sezonu ulazi sa novim trenerom, Argentincem Kristijanom Fabijanijem. Šampion je do sada odigrao tri zvanična meča, dva protiv finskog KuPS-a i jedan protiv letonske Rige. Izgubio je oba evropska susreta u Skoplju, dok je u Finskoj ostvario pobedu koja ipak nije bila dovoljna za prolaz u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Što se tiče igračkog kadra, Vardar je zadržao gotovo kompletnu šampionsku ekipu uz nekoliko izmena. Stigla su i tri pojačanja, među kojima se izdvajaju dvojica ofanzivaca. Portugalac Migel Pireš došao je iz Sileksa, dok je najveće ime Žerson Rodrigez (31), najbolji strelac u istoriji reprezentacije Luksemburga i nekadašnji fudbaler Dinama iz Kijeva sa iskustvom igranja u Ligi šampiona.

17.00: (1,68) Tikveš (3,90) Arsimi (4,10)

S druge strane, Škendija deluje kao ekipa koja je najviše napredovala tokom leta. Novi trener je klupska legenda Artim Položani, a klub je dodatno pojačao sastav. Najvredniji igrač makedonskog prvenstva Almir Krejziu (750.000 evra prema Transfermarktu) novitet je u timu, dok su stigli Brazilac Rafa iz Tirane, kao i povremeni reprezentativci Makedonije Bojan Dimoski, Jovan Manev i Marko Đorđievski. I tu nije kraj. U Tetovu se već neko vreme priča i o mogućem dolasku dvojice iskusnih vezista, takođe makedonskih reprezentativaca – Isnika Alimija (32) i Arijana Ademija (35). Alimi trenutno nastupa u Kini, dok je Ademi član mađarskog Ujpešta.