Startuje makedonska elita: Škendija napada Vardarov tron
Vreme čitanja: 3min | pet. 24.07.26. | 11:45
Najbolji šampion sa deset ekipa, od kojih se dve izdvajaju
(od dopisnika Mozzart Sporta iz Skoplja)
Nova sezona Prve makedonske fudbalske lige počinje u skraćenom formatu sa 10 klubova, prvi put nakon 2020. godine, a u centru pažnje biće šampion Vardar i njegov najveći rival Škendija. Crveno-crni brane titulu i imaju priliku da stignu do novog rekorda – pehara broj 13, dok tim iz Tetova želi da vrati trofej u svoje vitrine u Tetovo.
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Oba najveća favorita već su odigrala evropske utakmice ovog leta, a domaću sezonu otvaraju između revanš mečeva drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Vardar u novu sezonu ulazi sa novim trenerom, Argentincem Kristijanom Fabijanijem. Šampion je do sada odigrao tri zvanična meča, dva protiv finskog KuPS-a i jedan protiv letonske Rige. Izgubio je oba evropska susreta u Skoplju, dok je u Finskoj ostvario pobedu koja ipak nije bila dovoljna za prolaz u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.
Što se tiče igračkog kadra, Vardar je zadržao gotovo kompletnu šampionsku ekipu uz nekoliko izmena. Stigla su i tri pojačanja, među kojima se izdvajaju dvojica ofanzivaca. Portugalac Migel Pireš došao je iz Sileksa, dok je najveće ime Žerson Rodrigez (31), najbolji strelac u istoriji reprezentacije Luksemburga i nekadašnji fudbaler Dinama iz Kijeva sa iskustvom igranja u Ligi šampiona.
17.00: (1,68) Tikveš (3,90) Arsimi (4,10)
S druge strane, Škendija deluje kao ekipa koja je najviše napredovala tokom leta. Novi trener je klupska legenda Artim Položani, a klub je dodatno pojačao sastav. Najvredniji igrač makedonskog prvenstva Almir Krejziu (750.000 evra prema Transfermarktu) novitet je u timu, dok su stigli Brazilac Rafa iz Tirane, kao i povremeni reprezentativci Makedonije Bojan Dimoski, Jovan Manev i Marko Đorđievski. I tu nije kraj. U Tetovu se već neko vreme priča i o mogućem dolasku dvojice iskusnih vezista, takođe makedonskih reprezentativaca – Isnika Alimija (32) i Arijana Ademija (35). Alimi trenutno nastupa u Kini, dok je Ademi član mađarskog Ujpešta.
Kada se podvuče crta posle letnjeg prelaznog roka, jasno je da se Vardar i Škendija izdvajaju ispred konkurencije. Škendija je kvalitet potvrdila i na evropskoj sceni ovog leta, dok bi iza dva glavna kandidata za titulu trebalo da se vodi borba za treće mesto. Najbliži tome, barem na papiru, jesu Sileks i Struga, ekipe koje će pokušati da izbore plasman u kvalifikacije za Ligu konferencije.
Sileks s klupe predvodi Aleksandar Vasoski, jedini aktuelni trener u ligi koji iza sebe ima titulu šampiona Makedonije.
Od prošlosezonskih učesnika u ligi opstali su Arsimi, Tikveš i Baškimi, dok su se u elitni rang vratili Skoplje i Bregalnica. Debitant je Škendija Aračinovo, koja je mesto u Prvoj ligi izborila posle boljeg izvođenja penala u baražu protiv Pelistera. Upravo između Baškimija, Skopja i Bregalnice očekuje se borba za opstanak. Arsimi, Škendija Aračinovo i Tikveš ipak imaju blagu prednost na papiru, pošto su tokom leta bili veoma aktivni na transfer tržištu. Dve ekipe direktno ispadaju u drugu ligu, dok će jedna igrati baraž.
Nova sezona doneće i novog najboljeg strelca prvenstva. Doskorašnji golgeter broj jedan Basiru Kompaore napustio je Strugu nakon što je prošle sezone postigao 17 pogodaka i poneo titulu najboljeg strelca. Na klupama će sedeti trojica stranih stručnjaka. Vardar vodi Argentinac Kristijan Fabijani, Strugu Albanac Bledi Škembi, dok je na klupi Tikveša Slovenac Oliver Bogatinov.
Prelazni rok još traje, a na startu sezone u Makedoniji u šampionatu nastupaju četiri fudbalera iz Srbije. To su Nemanja Bosančić (31, Vardar), Ivan Šubert (32, Sileks), Nikola Vlajković (30, Tikveš) i Mirza Delimeđac (26, Sileks).
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PIŠE: Martin TANASKOVSKI
MAKEDONIJA 1 - 1. KOLO
Petak
17.00: (1,68) Tikveš (3,90) Arsimi (4,10)
Subota
17.00: Struga - Škendija Aričinovo
17.00: Vardar - Bregalnica
Nedelja
17.00: Sileks - Baškimi
19.00: Škendija – Skoplje
***kvote su podložne promenama