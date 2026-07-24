Pojačanja – odmah! Kvalitet – pod hitno

Niti je tim koji pre ovog leta nikog nije dobio na međunarodnoj sceni (a ni gol dao) mogao da bude reper, niti bi u Humskoj smeli da se zanose da su nešto veliko uradili. Čak je i Rasim Ljajić po okončanju prvog meča drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije za Sportski žurnal poručio jednostavnom rečenicom: „ Dobar rezultat, to je sve što mogu da kažem .“

Ambijent – odličan. Rezultat – dobar. Sve ostalo – sporno. Može da se uvija u oblande, da se maskira pogledom na semafor, da se kaže kako se leti fudbal ne igra, nego da je samo važno prolaziti u naredno kolo, ali... To večito „ali“ muči Partizan, pošto je protiv UNA Štrasena pokazao malo. Jedino što se piše 4:0 sa predstavnikom Luksemburga i sa te takmičarske strane posao je odrađen.

Iz centralne lože stadiona u Humskoj predsednik kluba je, valjda, video isto što i svako od preostalih 12.239 posetilaca. Partizan je odradio posao, ali nikog nije oduševio. Jasno se moglo primetiti da će imati ozbiljnih problema kad na programu budu teži izazovi, što je apostrofirao i Saša Ilić na konferenciji za medije.

Zato sa meča sa UNA Štrasenom i nema bogzna šta da se analizira, osim da se istakne buđenje Ibrahima Zubairua, koji je bio glavni protagonista u četvrtak uveče (dva gola i asistencija), kao i stabilnost Milana Roganovića, sposobnog da sa pozicije desnog beka pravi problem rivalu i u ofanzivnom delu i da ga ukoči kad bi prelazio na protivničku polovinu. Sve ostalo nije bilo dobro. Golman je bio dekoncentrisan, odbrana klimava, vezni red spor, pa je malo lopti dolazilo do napadača Erika Kojzeka. Sve skupa, mršavo. To bi trebalo da bude poziv na buđenje uspavanim rukovodiocima da konačno nešto urade u prelaznom roku, jer se i kroz izjave Austrijanca, a tek trenera, moglo jasno razumeti koliko ovaj tim vapi za pojačanjima. Podsećanja radi, poslednji novajlija angažovan u letnjem prelaznom roku je Brazilac Že, još 6. jula. Prošlo je 18 dana, a nijedno novo lice nije stiglo na Topčidersko brdo i to sad već postaje alarmantno, stavljajući upitnik iza rada Danka Lazovića, generalnog direktora kluba. Deluje da Lazović, kao i Miloš Vazura i Ivica Iliev ranije, možda pravi grešku što se „zaljubio“ u jednog igrača i dok njega ne dovede kao da nijedan drugi na planeti ne postoji. Pregovori sa Timotijem Oumom su u zastoju, kako reče Saša Ilić „nešto se iskomplikovalo“, a ako već ne može vezista Slavije da se pojavi u svlačionici „Zemunela“, valjda postoje opcije B, C, D... I valjda aktivnosti mogu da se ubrzaju.