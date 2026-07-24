Humanitarni tiket u podne: Zicer partije Jovana Ivaniševića ciljaju dobitnih 217.500 dinara

Nastavljamo priču nešto kasnije, jer red je da se zabavimo bet analizom parova, pa na početku otvaramo temu uz duplu šansu 1X, direktno s meča RADNIČKI NIŠ – ČUKARIČKI. Brđani nemaju zabeležen poraz od Radničkog na poslednjih 14 mečeva, a da se zapaziti da im još uvek fale određena pojačanja. Radnički je u prvom kolu poražen od Železničara sa 2:1, što svakako nije katastrofa, naročito ako se uzme u obzir da su se Pančevci nakon par dana junački držali na meču s Bragom. Čukarički je s druge strane izgledao poprilično nesolidno na meču sa IMT-om, pa je i izgubio sa 1:0.

Derbi kola svakako je meč CRVENA ZVEZDA – VOJVODINA, a od njega naš današnji gost očekuje i više nego realnu jedinicu. Nije bilo iznenađenja od Zvezde na početku sezone, pa beležimo da je tim Dejana Stankovića ligaško takmičenje započeo pobedom od 5:0 protiv Mačve, i da je zatim savladao Larn u kvalifikacijama sa 4:0. Voša nije mogla da se snađe protiv Ferencvaroša, ali je zato u prvom kolu Mozzart Bet Superlige savladala OFK Beograd sa 4:0.

Tip X2 imamo na meču MLADOST LUČANI – NOVI PAZAR. Gostujući tim od 2023. nije izgubio u Lučanima. Naime, prošle sezone je slavio sa 2:0, što može da znači za samopozdanje time iz Novog Pazara. Pobedili su u prvom kolu Radnički iz Kragujevca, dok su Dragačevci odigrali nerešeno u Surdulici, gde je sve okončano rezultatom 1:1. Na pripremama, krajem juna, Mladost je savladala Novi Pazar sa 3:1.

Prelazimo na dvojku s meča MAČVA ŠABAC – PARTIZAN. Navijači Partizana su primili lošu vest sa Uba! Parni valjak je odigrao 2:2 u prvom kolu protiv Zemuna, što je svakako delovalo šokantno za poklonike tima iz Humske. Popravni je protiv još jednog novajlije, ekipe Mačve koju je Crvena zvezda izrešetala sa 5:0. Ne treba razmišljati šta ovde može da se desi, jer Saša Ilić će sigurno narediti da se krene u opšti napad na sva tri boda.

Što se tiče našeg današnjeg gosta, vredi konstatovati da je dolazak na Stari kontinent doneo nove izazove, ali i vredne lekcije kroz hrvatski i italijanski fudbal. Kako je izgledala ta promena?

“Moja prva stanica u Evropi bila je Istra, gde sam imao priliku da treniram i igram sa prvim timom. Nakon toga sam prešao u Bolonja Primaveru, što mi je izuzetno pomoglo da napredujem i kao igrač i kao osoba”, ističe mladi fudbaler, naglašavajući važnost italijanske škole za svoj dalji razvoj.

Put ga je zatim odveo u Bosnu i Hercegovinu, gde nosi dres jednog od najvećih klubova iz našeg susedstva. Prethodni period doneo je pomešana osećanja, ali i prve velike profesionalne radosti.

“Prošla sezona uSarajevu bila je pomalo gorka jer nismo osvojili trofej. U klubu kao što je Sarajevo, cilj je uvek da se osvajaju trofeji. Ipak, zadovoljan sam svojim doprinosom ekipi i srećan što sam postigao svoja prva dva profesionalna gola”, analizira Jovan svoj dosadašnji učinak u bordo dresu.

Gledajući napred, ambicije mladog igrača potpuno se poklapaju sa istorijom i renomeom kluba u kojem nastupa.

"Ove sezone naš cilj je jasan – da osvojimo trofej. To je ono što jedan veliki klub poput Sarajeva zaslužuje i daćemo sve od sebe da to ostvarimo”, zaključuje Ivanišević u razgovoru za Mozzart Sport.

Toliko o našem gostu, Jovanu Ivaniševiću, kome pored uspeha u današnjoj akciji tipovanja u plemenite svrhe, želimo i uspeh u daljim sportskim i menadžerskim poduhvatima. Za kraj, tu smo da dodamo da smo do sada u akciji donirali ukupno 46.222.609 dinara.

PLEMENITI BET INFO – BIH

Današnji listić namenjen je i za humanitarnu organizaciju, udruženje, fondaciju, pojedinca, po izboru Mozzart tima u BiH. Naime, dobitak, kolege iz BiH, usmeravaju tamo gde je u datom trenutku najneophodnije. Ulog iznosi 100 KM, a zagarantovan dobitak 250 KM.