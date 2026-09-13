Karlik Džons: Lamar je zver od igrača, još se tražimo

Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 20:43
"Imamo sjajnu grupu momaka i svako ima svoj doprinos", priča plejmejker i najbolji igrač Partizana
Košarkaši Partizan Mozzart Beta savladali su ekipu Bešiktaša u spektakularnom ambijentu pod otvorenim nebom na Kalemegdanu, a prva zvezda večeri bio je Karlik Džons. Reprezentativac Južnog Sudana predvodio je crno-bele do pobede sa 22 postignuta poena, pokrenuvši lavinu oduševljenja i prepoznatljivo skandiranje „MVP, MVP“ sa krcatih tribina.
Posle sjajnog izdanja, Džons je u razgovoru sa medijima podelio utiske o specifičnom ambijentu, uigravanju novog tima i očekivanjima za predstojeću sezonu.
„Neverovatan je osećaj igrati napolju. Nisam igrao u prošloj utakmici, pa sam bio izuzetno uzbuđen što sam konačno izašao na teren sa saigračima. Atmosfera je uvek sjajna. Možda je večeras bilo malo tiše u odnosu na prošlu godinu, ali je i dalje bilo prelepo. Tokom leta mi je zaista nedostajala ova energija i presrećan sam što sam ponovo tu sa starim i novim momcima da vidimo šta sve možemo da uradimo zajedno“, istakao je Džons na samom početku.
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Na povike „MVP“ koji su se prolamali beogradskom tvrđavom, bek crno-belih se nasmejao i poručio da se od toga nikada ne zamori, ali da stoji čvrsto na zemlji jer ih čeka još mnogo posla.
Jedna od glavnih tema bila je i hemija unutar potpuno renoviranog tima, za koju Džons veruje da ide u pravom smeru.
„Aktivno radimo na uigravanju. Ne kažem da prošle godine nismo imali sjajne ljude — jesmo, ali sada imamo fantastičnu grupu momaka u kojoj se svi bore za isti, zajednički cilj. Svi su opušteni, svako zna šta donosi ekipi i to je najvažnije. Biće tu još dosta uspona i padova tokom sezone, ali u ovom trenutku radimo u pravom smeru“, jasan je bio strelac 22 poena.
Govoreći o saigračima koji su ga impresionirali na treninzima i utakmicama, Džons ističe da je celokupan tim pokazao izuzetnu energiju i da svako ima svoju specifičnu ulogu.
„Iskreno, svi donose nešto svoje na teren. Lamar je zver od igrača, to je momak koji se ne umara, izuzetno je fizički jak i može da čuva sve pozicije. Pajola i Luka, koji igraju na bekovskim pozicijama, skidaju veliki pritisak sa mojih leđa, postavljaju napad i razigravaju ostale. Tu je i Derek koji može da pogodi odakle god poželi i 'zapali' mrežice. Čak i momci koji večeras nisu igrali, poput Kevarijusa, daju ogroman doprinos. Svako pomaže na svoj način“, detaljno je analizirao saigrače.
Organizator igre Partizana ne krije velika očekivanja od predstojećih izazova i veruje da ovaj tim ima snagu za velika dela.
„Zaista sam uzbuđen zbog ove godine. Osećam da će biti posebna i mislim da ćemo iznenaditi mnoge ljude“, zaključio je Džons.