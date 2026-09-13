Karlik Džons: Lamar je zver od igrača, još se tražimo

Na povike „MVP“ koji su se prolamali beogradskom tvrđavom, bek crno-belih se nasmejao i poručio da se od toga nikada ne zamori, ali da stoji čvrsto na zemlji jer ih čeka još mnogo posla.

Jedna od glavnih tema bila je i hemija unutar potpuno renoviranog tima, za koju Džons veruje da ide u pravom smeru.

„Aktivno radimo na uigravanju. Ne kažem da prošle godine nismo imali sjajne ljude — jesmo, ali sada imamo fantastičnu grupu momaka u kojoj se svi bore za isti, zajednički cilj. Svi su opušteni, svako zna šta donosi ekipi i to je najvažnije. Biće tu još dosta uspona i padova tokom sezone, ali u ovom trenutku radimo u pravom smeru“, jasan je bio strelac 22 poena.

Govoreći o saigračima koji su ga impresionirali na treninzima i utakmicama, Džons ističe da je celokupan tim pokazao izuzetnu energiju i da svako ima svoju specifičnu ulogu.

„Iskreno, svi donose nešto svoje na teren. Lamar je zver od igrača, to je momak koji se ne umara, izuzetno je fizički jak i može da čuva sve pozicije. Pajola i Luka, koji igraju na bekovskim pozicijama, skidaju veliki pritisak sa mojih leđa, postavljaju napad i razigravaju ostale. Tu je i Derek koji može da pogodi odakle god poželi i 'zapali' mrežice. Čak i momci koji večeras nisu igrali, poput Kevarijusa, daju ogroman doprinos. Svako pomaže na svoj način“, detaljno je analizirao saigrače.

Organizator igre Partizana ne krije velika očekivanja od predstojećih izazova i veruje da ovaj tim ima snagu za velika dela.

„Zaista sam uzbuđen zbog ove godine. Osećam da će biti posebna i mislim da ćemo iznenaditi mnoge ljude“, zaključio je Džons.