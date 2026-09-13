Pajola: Treba još malo vremena da izgradimo hemiju; ponovio bih meč pod otvorenim nebom
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 20:40
"Počinjem da shvatam šta ova publika znači, šta znači ova atmosfera i šta znači igrati ovde. Veoma sam uzbuđen"
Alesandro Pajola polako upoznaje novu sredinu, ali i ono što igranje za Partizan nosi sa sobom. Posle trijumfa nad Bešiktašom u specifičnom ambijentu otvorenog neba, na adaptiranom terenu u okviru zidina Kalemegdana, italijanski plejmejker nije skrivao zadovoljstvo atmosferom, ali ni načinom na koji ekipa trenutno radi i gradi hemiju.
Za Pajolu je ovo bilo prvo iskustvo igranja utakmice na otvorenom u profesionalnoj karijeri.
"Prvi put sam igrao ovakvu utakmicu. Atmosfera je bila sjajna. Voleo bih da ovo ponovimo", rekao je Pajola nakon utakmice.
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Govoreći o izdanju ekipe na terenu, italijanski reprezentativac je istakao energiju i pristup kao najvažnije stvari u ovoj fazi priprema.
"Igrali smo dobru košarku. Svi daju 100 odsto. Mislim da nam je i dalje potrebno malo vremena da izgradimo dobru hemiju, ali smatram da smo u dobrom trenutku. Dobro treniramo. Najvažnije je da ulažemo 100 odsto truda, a upravo to i radimo. Imamo vremena da dodatno razvijemo košarkašku hemiju i mislim da smo na pravom putu".
On je posebno govorio o prvim utiscima života u Partizanu i odnosu koji polako gradi sa novim okruženjem.
"Osećam se sjajno. Takođe počinjem da shvatam šta ova publika znači, šta znači ova atmosfera i šta znači igrati ovde. Veoma sam uzbuđen. Jednostavno sam srećan. Ovde sam upoznao veoma dobre ljude, od stručnog štaba i medicinskog tima do svih koji su deo Partizana. Veoma sam srećan i blagosloven što sam ovde".
Za crno-bele sledi put u Atinu u četvrtak, gde slede poslednje provere pred zvanični start sezone i utakmicu protiv milanske Olimpije u Beogradskoj areni 25. septembra.