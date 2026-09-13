Pajola: Treba još malo vremena da izgradimo hemiju; ponovio bih meč pod otvorenim nebom

Alesandro Pajola polako upoznaje novu sredinu, ali i ono što igranje za Partizan nosi sa sobom. Posle trijumfa nad Bešiktašom u specifičnom ambijentu otvorenog neba, na adaptiranom terenu u okviru zidina Kalemegdana, italijanski plejmejker nije skrivao zadovoljstvo atmosferom, ali ni načinom na koji ekipa trenutno radi i gradi hemiju.

Za Pajolu je ovo bilo prvo iskustvo igranja utakmice na otvorenom u profesionalnoj karijeri.

"Prvi put sam igrao ovakvu utakmicu. Atmosfera je bila sjajna. Voleo bih da ovo ponovimo", rekao je Pajola nakon utakmice.