Druga mladost Obamejana: Pet utakmica i – pet golova! Depor je sa ovim čovekom neuništiv
Vreme čitanja: 5min | ned. 13.09.26. | 20:46
Od povratka u Primeru nije izgubio, vraća se sa bodom iz predgrađa Madrida – 1:1
Kada je otišao u Saudijsku Arabiju, velika većina je pomislila – to bi bilo to, Pjer Emerik Obamejan privodi karijeru kraju. Ali, vratio se u Olimpik Marselj posle samo godinu dana, nije se dugo zadržao na Bliskom istoku i prethodne sezone potvrdio je da barut nije ovlažio, i dalje je suv.
Tokom leta je Velodrom zamenio Riazorom i bio je to pun pogodak. I za gabonskog napadača i za povratnika u Primeru. Deportivo iz La Korunje je sa ovim čovekom neuništiv, deluje da sa njim može sve. Prolazi kroz drugu mladost Pjer Emerik Obamejan, a u to se uverio i Hetafe. Pocepao je i njegovu mrežu – 1:1 (0:0).
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Deportivo je u letnjem prelaznom roku na pojačanja potrošio 26.000.000 evra, a izdvojenih 1.500.000 evra za dolazak Pjera Emerika Obamejana iz Olimpik Marselja je definitivno najbolja investicija. To govore i brojke, skroz su lude.
Gabonac je od dolaska u klub odigrao pet utakmica u Primeri i postigao je pet golova. Da sve bude luđe, nema tima protiv koga nije pogodio: prvo ga je dao Elćeu, pa Malagi, zatim za pobede protiv Valensije i Viljareala, a na red je došao i Hetafe. Kao i kod prve dve pomenute ekipe, i danas je njegov hitac bio vredan remija.
Od povratka u Primeru, nije izgubio Deportivo, a Pjer Emerik Obamejan je njegova talija. Nikada sa njim na terenu situacija nije beznadežna, dokazuje iz kola u kolo da je u stanju da izmisli gol. Hetafe je danas sredinom drugog poluvremena na Koliseumu došao do vođstva preko Ramona Teratsa, ali je odbrana zaspala kada je Jeremaj Ernandez u završnici poslao loptu na drugu stativu i pronašao gabonskog napadača.
Izmigoljio se, pobegao je Orelu Mangali i poklonio se. Ide gol na dušu belgijskom vezisti. Ali, sve i da tada nije zakasnio, ko garantuje da do kraja utakmice ne bi pronašao put i način da uradi nešto slično?
Pjer Emerik Obamejan radi neverovatne stvari otkako je došao u La Korunju i Primeru. Smeši se brk svima u Deportivu, takvo pojačanje im je bilo potrebno. Ponajviše zahvaljujući njemu su na poziciji koja vodi na međonarodnu scenu iduće sezone. I svi na Riazoru sada se mole samo jednom – da ova romantika potraje…
PRIMERA – 5. KOLO
Petak
Sevilja - Valensija 1:0 (0:0)
/Iglesijas 84/
Subota
Rasing Santander - Alaves 2:1 (1:1)
/Zabiri 38, 53 - Koski 18/
Osasuna - Espanjol 0:2 (0:2)
/Fernandes 3, 17/
Atletik Bilbao - Elče 1:1 (0:0)
/I. Vilijams 79 - Buonanote 50pen/
Real Madrid - Rajo Valjekano 4:1 (3:0)
/Embape 14, 90+1, Kareras 17, Belingem 35 - Kameljo 51/
Nedelja
Selta - Malaga 1:1 (1:0)
/Đutgla 41 - Nino 83/
Levante - Barselona 2:4 (0:2)
/Romero 79. Bruge 88 - Espart 5, Jamal 19, 48 pen, Adejemi 90+3/
Hetafe - Deportivo La Korunja 1:1 (0:0)
/terats 66 - Obamejan 78/
21.00: (2,90) Sosijedad (3,45) Atletiko Madrid (2,40) MR
Ponedeljak
21.00: (1,95) Viljareal (3,60) Betis (3,80) MR
***kvote su podložne promenama