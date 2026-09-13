Druga mladost Obamejana: Pet utakmica i – pet golova! Depor je sa ovim čovekom neuništiv

Deportivo je u letnjem prelaznom roku na pojačanja potrošio 26.000.000 evra, a izdvojenih 1.500.000 evra za dolazak Pjera Emerika Obamejana iz Olimpik Marselja je definitivno najbolja investicija. To govore i brojke, skroz su lude.

Gabonac je od dolaska u klub odigrao pet utakmica u Primeri i postigao je pet golova. Da sve bude luđe, nema tima protiv koga nije pogodio: prvo ga je dao Elćeu, pa Malagi, zatim za pobede protiv Valensije i Viljareala, a na red je došao i Hetafe. Kao i kod prve dve pomenute ekipe, i danas je njegov hitac bio vredan remija.

Od povratka u Primeru, nije izgubio Deportivo, a Pjer Emerik Obamejan je njegova talija. Nikada sa njim na terenu situacija nije beznadežna, dokazuje iz kola u kolo da je u stanju da izmisli gol. Hetafe je danas sredinom drugog poluvremena na Koliseumu došao do vođstva preko Ramona Teratsa, ali je odbrana zaspala kada je Jeremaj Ernandez u završnici poslao loptu na drugu stativu i pronašao gabonskog napadača.