Katastrofalan debi Motlija! Indeks -13, ovo se ne pamti...
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 22:17
Još na kraju i velika greška na kraju utakmice... Baš loše
Došao je kao jedno od najvećih pojačanja ovog leta Džonatan Motli, kao novi startni centar Crvene zvezde, velika su očekivanja od njega bila i pre nego što je kročio na parket, ali je na debiju potpuno podbacio. I to je blago rečeno jer ono što kaže statistika, pitanje je da li se pamti u skorije vreme da je neko ovako odigrao kako to papir kaže. A i na očnom testu je bilo baš loše. Jeste tek prva utakmica, ali ne može ni da se tek tako preskoči.
U redu, imao je sa druge strane dominantnog Jonasa Valančijunasa, kojeg nije mogao da sačuva niti je mogao u napadu bilo šta protiv njega, mada teško da je to opravdanje za ovo što sada čitate – za 14 minuta, dva poena (1/5 za dva, 0/2 za tri), pet faulova i na kraju isključenje i šest izgubljenih lopti za indeks korisnosti -13! Stvarno neverovatno.
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Delovao je bespomoćno protiv doskorašnjeg NBA centra, mada i kada nije bio na parketu Jonas Valančijunas, nije to ništa valjalo. Dao je tek jedan koš, imao je dve asistencije i sve ostalo je bilo na nedopustivom nivou za košarkaša od kog se toliko očekuje.
Naravno, ne treba odmah skakati i napadati američkog centra posle prve utakmice, mada stvarno mora da se istakne ovako loša partija u porazu od Žalgirisa kod kuće (83:77).
Na kraju je napravio i bespotreban faul da zaokruži sve i bude "isključen" u poslednjem minutu...
Ovakva utakmica jednog igrača takvog renomea se baš ne pamti.