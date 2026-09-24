Katastrofalan debi Motlija! Indeks -13, ovo se ne pamti...

Došao je kao jedno od najvećih pojačanja ovog leta Džonatan Motli, kao novi startni centar Crvene zvezde, velika su očekivanja od njega bila i pre nego što je kročio na parket, ali je na debiju potpuno podbacio. I to je blago rečeno jer ono što kaže statistika, pitanje je da li se pamti u skorije vreme da je neko ovako odigrao kako to papir kaže. A i na očnom testu je bilo baš loše. Jeste tek prva utakmica, ali ne može ni da se tek tako preskoči.

U redu, imao je sa druge strane dominantnog Jonasa Valančijunasa, kojeg nije mogao da sačuva niti je mogao u napadu bilo šta protiv njega, mada teško da je to opravdanje za ovo što sada čitate – za 14 minuta, dva poena (1/5 za dva, 0/2 za tri), pet faulova i na kraju isključenje i šest izgubljenih lopti za indeks korisnosti -13! Stvarno neverovatno.