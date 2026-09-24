Motli poklonio pobedu Žalgirisu: Poraz Zvezde na startu Evrolige

Imala je Zvezda aktivan rezultat pred poslednjih pet minuta utakmice. Energija, želja i borbenost su bili na nivou koji se i očekuje od igrača kluba sa Malog Kalemegdana, međutim treba reći da je Žalgiris zaslužio da pobedi. Bio je konstantniji tokom meča i dokazao da je reč o izuzetnoj ekipi koja će se boriti za direktan plasman u plej-of Evrolige, a vrlo verovatno i prednost domaćeg terena u doigravanju.

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Da će biti ogromno pojačanje Kris Džons je pokazao u uvodnim minutima utakmice. Nahranjen energijom sa tribina dao je prvih šest poena Zvezde i najavio odličnu partiju. Sa druge strane dominirao je Jonas Valančijunas. U prvoj evroligaškoj utakmici od povratka iz NBA lige litvanski centar je pokazao da će biti strah i trepet u elitnom takmičenju.

Iako mu je Tomas Masijulis dozirao minute, na Valančijunasovim krilima Žalgiris je uspeo da se odlepi na pet poena prednosti, a do kraja deonice i da zatrpa koš rivala. Imali su gosti i dvocifreni plus (21:11) nakon trojke Sterlinga Brauna, dok su ukupno dali 28 poena u prvoj četvrtini. Zvezda je delovala nesigurno i rival je to umeo da iskoristi.

U drugoj četvrtini videli smo i primenu novih pravila, odnosno "ometajući faul" koji je napravio Dastin Sliva. Semi Odželej je bio polovičan sa linije penala, ali je onda dao trojku i započeo nalet crveno-belih. Poenima Džonsa i Džordana Nvore Zvezda je poravnala rezultat, no Žalgiris je preko Najdžela Vilijamsa Gosa uspeo opet da se odvoji na pet razlike.

Bilo je priče o sistemu igre Ibona Navara. Voli Španac brzu košarku sa dosta šutnutih trojki i sigurno je uživao u završetku prvog poluvremena. Sa distance su redom pogađali Odželej, Džons, Džered Batler i onda je David Kremer trojkom sa levih 45 stepeni doveo atmosferu do usijanja, a Zvezdu u prednost od dva poena razlike sa kojom je domaćin dočekao poluvreme.

Treća četvrtina je bila veoma tvrda i nekarakteristična za današnju košarku. Zvezda je dala samo 12 poena, skoro sve na individualnu kreaciju ili sa linije penala. Ni Žalgiris nije blistao, Valančijunas je presedeo veći deo treće četvrtine, kao i Karsen Edvards zbog tri faula, pa je gost imao posed prednosti pred poslednjih deset minuta. Pred kraj treće deonice Motli je napravio četvrti faul (tri u napadu), pa je bilo jasno da će Izundu morati da ponese teret na poziciji pet. Motli je bio u kontraritmu, na koji nas je nažalost navikao otkad je u Evropi, a to Zvezdi baš nije trebalo na ovom meču.

Žalgiris je bolje započeo četvrtu četvrtinu trojkama Slive, Brauna i Maoda Loa koji se kao i uvek pojavio protiv Zvezde onda kada ne treba. Uspeli su crvneo-beli da održe priključak za rivalom brzim napadima koje su rešavali Moneke i Nvora na obruču, pa se u poslednjih pet minuta ušlo sa +4 u korist giganta iz Kaunasa.

Crvena zvezda je brzo izjednačila poenima koji su dolazili iz dobre odbrane, ali je onda pala. Vilijams Gos je dao još jednu trojku, a "small ball" sa Odželejom na petici nije dao rezultat jer je Nigerijac prvo faulirao Valančijunasa (bacanja izveo Edvards zbog toga što je centru krvario nos), potom i Tubelisa koji je doduše bio polovičan, ali je doneo +5 svom timu.

Moneke je smanjio na tri razlike uoči poslednjih 60 sekundi. Odigrala je Zvezda dobru odbranu i krenula u kontru, međutim Nvora se spetljao, kao da nije znao da li da čeka ili završava. Odlučio se za drugu opciju i ispostavilo se da je pogrešio jer mu je lopta izbijena i ostala je u posedu Edvardsa koji je na drugoj strani položio na drugi obruč za novih pet razlike.

Reagovao je tajm-autom Navaro i vratio Motlija u igru, ali je on opet napravio faul u napadu i tako lišio Zvezdu još jednog poseda. A Žalgirisu je praktično uručio pobedu.

Tek je prvo kolo, ne gori pod nogama, međutim Motli će morati mnogo bolje...

*** EVROLIGA, 1. KOLO ***

CRVENA ZVEZDA - ŽALGIRIS 77:83

/21:28, 24:15, 12:16, 11:13/

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Karlos Peruga, Alberto Baena, Guido Đovaneti

Crvena zvezda: Džons 15p + 7as, Miljenović, Vajler Beb, Batler 11, Karter 3, Kremer 11, Dobrić, Nvora 9, Odželej 7, Moneke 9, Motli 2, Izundu 7

Žalgiris: Braun 10, Vilijams Gos 14, Edvards 13, Butkevičijus, Giedraitis, Lo 3, Grigonis, Tubelis 10p + 12 sk, Sliva 7, Ulanovas 6, Blaževič 5, Valančijunas 13p + 8sk.

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EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak

Dubai - Real Madrid 78:77

/Bejkon 24 - Luvavu Kabaro 11/

Hapoel Tel Aviv - Bajern 84:86

/Oturu 20 - Obst 19/

Crvena zvezda - Žalgiris

Panatinaikos - Pariz 91:72

/Fransisko 18 - Etijen 17/

Baskonija - Olimpijakos 89:106

/Loson 20 - Dorsi 25/

Barselona - Efes 89:82

/Brizuela 20 - Džejms 22/

Asvel - Makabi Tel Aviv 84:74

/Krauder 19 - Hord 15/

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)

19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)

***kvote su podložne promenama