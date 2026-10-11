Kluž bio na pragu iznenađenja, ali je Dubai pokazao zašto je šampion
Vreme čitanja: 3min | ned. 11.10.26. | 14:24
Mega u neizvesnoj završnici savladala Zadar i stigla do prve pobede u sezoni
Malo je nedostajalo da u Rumuniji dođe do velikog iznenađenja. Kluž je pred svojim navijačima pokazao da nema nameru da se tek tako skloni pred aktuelnim šampionom ABA lige. Dubai je stigao u ulozi velikog favorita, ali je tokom prvih 20 minuta na parketu viđena potpuno drugačija slika od one koja se očekivala.
Ipak, ono što je domaćin gradio čitavo poluvreme, tim Ćavija Paskvala uspeo je da sruši za svega nekoliko minuta. Posle lošeg izdanja protiv Crvene zvezde pre samo nekoliko dana, ekipi iz Emirata bilo je potrebno malo više vremena da pronađe prepoznatljiv ritam. Kada je konačno proradila, razlika u kvalitetu počela je da dolazi do izražaja, i do kraja uspeli da stignu do nove pobede u regionalnom takmičenju - 92:85.
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Ništa na početku nije nagoveštavalo takav rasplet. Prva četvrtina protekla je u pokušajima Kluža da održi rezultatski priključak, uz utisak da će gosti pre ili kasnije preuzeti kontrolu. Međutim, umesto očekivanog naleta evroligaša, usledila je odlična igra rumunskog sastava, koji je do odlaska na veliki odmor potpuno preuzeo konce utakmice i stekao devet poena prednosti.
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A onda je usledio bolan povratak u realnost. Dubai se konačno probudio iz sna u kojem je, čini se, ostao još od poraza protiv crveno-belih. Prednost domaćina se topila velikom brzinom, a ono što je do tada delovalo kao ozbiljna prilika za iznenađenje pretvorilo se u jednosmernu ulicu. Gosti su treću deonicu dobili rezultatom 32:14, za svega deset minuta preokrenuli čitav tok susreta i praktično rešili pitanje pobednika. Kada su jednom pobegli na dvocifrenu razliku, više nisu dozvolili protivniku da se vrati u život.
U pobedničkom sastavu najefikasniji je bio Mekinli Rajt sa 14 poena, dok su Dvejn Bejkon i Mifundu Kabengele dodali po 12. Filip Petrušev je za 20 minuta na parketu zabeležio sedam poena i šest skokova. Na drugoj strani istakao se Kristian Kulame sa 19 poena, Džavonte Smart dodao je 18, dok je Uroš Plavšić ostao na korak od dabl-dabla, pošto je susret završio sa devet poena i deset skokova.
U istom terminu igralo se i u Beogradu, gde je mladi sastav Mege stigao do prve pobede u sezoni, nakon što je na otvaranju ABA lige poražen od Partizan Mozzart Beta. Ovoga puta tim Vuleta Avdalovića bio je bolji od Zadra (88:82), u susretu koji je od samog početka doneo veliku rezultatsku neizvesnost.
Prednost je konstantno prelazila sa jedne na drugu stranu, a najveću zalihu stekli su domaćini početkom drugog poluvremena, kada su pobegli na 11 poena razlike. Ipak, predvođeni raspoloženim Vladimirom Mihailovićem, Zadrani su uspeli da istope zaostatak i vrate utakmicu u potpuni egal.
U poslednja dva minuta ušlo se sa minimalnom prednošću domaćina, a onda je na scenu stupio Luka Paunov. Košarkaš Mege je trojkom na minut pre kraja odveo svoj tim na pet poena prednosti i što je na kraju bilo i presudno za prvi ovosezonski trijumf.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Andrej Lučić sa 18 poena i sedam asistencija, 15 je postigao Ognjen Nikolić, dok je Paunov na kraju upisao 11 poena. Za goste najefikasniji je bio Mihailović sa 20 poena, dok je Ros Vilijams ubacio 17.
ABA LIGA - 3. KOLO
Subota
SC Derbi - Bosna 91:100
/Uskoković 23 - Peri 28/
Ilirija - Spartak Subotica 76:82
/Todorović 29 - Ilić 19/
Igokea - Borac Mozzart 94:83
/Kovačević 16 - Spir 22/
Crvena zvezda - Budućnost 101:91
/Nvora 24 - Smit 18/
Široki - Cedevita Olimpija 70:69
/Bošnjak 19 - Hurt 24/
Nedelja
Kluž - Dubai 85:92
/Kulame 19 - Rajt 14/
Mega - Zadar 88:82
/Lučić 18 - Mihailović 20/
18.00: (2,10) Krka (15,0) FMP (1,90)
19.00: Cibona - Slovan Bratislava
20.00: Partizan Mozzart Bet - Beč