Kluž bio na pragu iznenađenja, ali je Dubai pokazao zašto je šampion

Ništa na početku nije nagoveštavalo takav rasplet. Prva četvrtina protekla je u pokušajima Kluža da održi rezultatski priključak, uz utisak da će gosti pre ili kasnije preuzeti kontrolu. Međutim, umesto očekivanog naleta evroligaša, usledila je odlična igra rumunskog sastava, koji je do odlaska na veliki odmor potpuno preuzeo konce utakmice i stekao devet poena prednosti.

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A onda je usledio bolan povratak u realnost. Dubai se konačno probudio iz sna u kojem je, čini se, ostao još od poraza protiv crveno-belih. Prednost domaćina se topila velikom brzinom, a ono što je do tada delovalo kao ozbiljna prilika za iznenađenje pretvorilo se u jednosmernu ulicu. Gosti su treću deonicu dobili rezultatom 32:14, za svega deset minuta preokrenuli čitav tok susreta i praktično rešili pitanje pobednika. Kada su jednom pobegli na dvocifrenu razliku, više nisu dozvolili protivniku da se vrati u život.

U pobedničkom sastavu najefikasniji je bio Mekinli Rajt sa 14 poena, dok su Dvejn Bejkon i Mifundu Kabengele dodali po 12. Filip Petrušev je za 20 minuta na parketu zabeležio sedam poena i šest skokova. Na drugoj strani istakao se Kristian Kulame sa 19 poena, Džavonte Smart dodao je 18, dok je Uroš Plavšić ostao na korak od dabl-dabla, pošto je susret završio sa devet poena i deset skokova.