Gledaćemo opet Ronaldinja! Brazilac sleteo u Italiju: Doček, plaža, 6.000 ljudi...

Sve to je organizovao vlasnik Ravene Ignasio Čiprijani, inače unuk čuvenog Đuzepea Čiprijanija, osnivača i vlasnika čuvenog Harijevog bara u Veneciji, gde je bilo sve i svašta u svoje vreme. Sve se poklapa, sve baš kako odgovara Ronaldinju, koji nije slučajno izabrao Ravenu.

"Ovo nije marketinški potez, niti neka dimna bomba. Ronaldinjo će postati jedan od akcionara Ravene i to je glavna poenta cele ove operacije. Na sve to, rešio je da nam pruži nešto neverovatano, da nam da jedan neverovatn poklon i nama i ovom gradu i njegovom novom klubu. Igraće za Ravenu na jednom profesionalnom meču, gde ima jedan jasan i romantičan cilj. Da postigne još jedan gol u profesionalnoj karijeri", rekao je Čiprijani.

Naravno, sada je pitanje kada Ronaldinjo uopšte može da igra fudbal. Poslednji put je bio na terenu još 2015. godine kada je igrao za Fluminense i kada je završio igračku karijeru u domovini, a od tada nije igrao profesionalno. Nije učestvovao uopšte u bilo čemu tokom priprema kod trenera Andree Mandorlinija, pa kada će igrati, ko će ga znati. Za vikend Ravena igra protiv Ređijane, mada teško da će tu biti na terenu.

Igrao je već u Italiji, kada je dve i po sezone proveo u Milanu. Ravena je prošle sezone završila kao trećeplasirana u jednoj od grupa Serije C, ali nije uspela da se kroz plej-of izbori za viši rang.

Makar sada dobijaju nikada bolju reklamu preko Ronaldinja...