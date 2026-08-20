Štoper iz Niša sa skoro 150 nastupa u Mozzart Bet Superligi otišao u Hrvatsku: Stevanović u Gorici

Stevanović je rođen pre 30 godina u Nišu, ali nikada nije igrao za Radnički, iako je čak i ovog leta, kao i nekoliko puta pre, bilo informacija o interesovanju kluba sa Čaira za pouzdanog centralnog beka. Ali, zato u Mozzart Bet Superligi ima 148 nastupa, najviše za Radnik iz Surdulice, čiji je dres nosio u dva navrata – od 2018. do 2021. godine, a onda i u sezoni 2023/24. Za Vojvodinu je igrao u sezoni u kojoj je tamo trener bio Slavoljub Đorđević, a posebno mesto u biografiji predstavlja period proveden u TSC-u, sa kojim je u sezoni 2024/25 izborio plasman u nokaut fazu Lige konferencije.

Igrao je i za Dinamo iz Vranja, u Indoneziji, Austriji i na Kipru, gde je prošle sezone, u dresu AEL-a, bio standardan i zabeležio 28 nastupa. Bolje se služi levom nogom, a u Velikoj Gorici očekuju da iskustvom učvrsti odbranu i pomogne prekidu lošeg niza sa početka prvenstva.