Štoper iz Niša sa skoro 150 nastupa u Mozzart Bet Superligi otišao u Hrvatsku: Stevanović u Gorici
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 17:19
Sa TSC-om je svojevremeno izborio nokaut fazu Lige konferencije, prethodnu sezonu proveo je na Kipru
Odlazak srpskih fudbalera u Hrvatsku nogometnu ligu odavno nije vest koja bi, sama po sebi, kao takva zavređivala posebnu pažnju. Od Dragana Žilića, Marjana Markovića, Bojana Pavlovića, Marka Mirića, Marka Pavlovskog, Andrije Kaluđerovića, Nemanje Ljubisavljevića, Miloša Vidovića, Komnena Andrića...
Na taj spisak danas se upisao i Dušan Stevanović, nekadašnji štoper Radnika iz Surdulice, Vojvodine i TSC-a, koji je potpisao ugovor sa HNK Goricom. Stiže u klub koji je loše startovao u novom šampionatu Hrvatske. U prva tri kola doživeli su sva tri poraza, kod kuće od Osijeka i Hajduka, odnosno od Lokomotive u Zagrebu.
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Stevanović je rođen pre 30 godina u Nišu, ali nikada nije igrao za Radnički, iako je čak i ovog leta, kao i nekoliko puta pre, bilo informacija o interesovanju kluba sa Čaira za pouzdanog centralnog beka. Ali, zato u Mozzart Bet Superligi ima 148 nastupa, najviše za Radnik iz Surdulice, čiji je dres nosio u dva navrata – od 2018. do 2021. godine, a onda i u sezoni 2023/24. Za Vojvodinu je igrao u sezoni u kojoj je tamo trener bio Slavoljub Đorđević, a posebno mesto u biografiji predstavlja period proveden u TSC-u, sa kojim je u sezoni 2024/25 izborio plasman u nokaut fazu Lige konferencije.
Igrao je i za Dinamo iz Vranja, u Indoneziji, Austriji i na Kipru, gde je prošle sezone, u dresu AEL-a, bio standardan i zabeležio 28 nastupa. Bolje se služi levom nogom, a u Velikoj Gorici očekuju da iskustvom učvrsti odbranu i pomogne prekidu lošeg niza sa početka prvenstva.