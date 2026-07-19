Košarkaši Srbije najavljuju finale Mundijala! Bogdanović predvodi Crvenu furiju, Avramović Gaučose

Pred ovakav spektakl, fudbalski analitičari su već rekli svoje. Zato smo mi u redakciji MozzartSporta rešili da okrenemo brojeve momaka koji pod obručima prepoznaju šampionski gen. Srpski košarkaški reprezentativci i internacionalci ispratili su Mundijal "od A do Š", a njihovi glasovi su podeljeni, strastveni i prožeti fenomenalnim anegdotama.

Svet je stao. Kazaljke samo što se nisu sklopile, a planeta čeka odgovor na jedno jedino pitanje – ko vlada fudbalskim univerzumom? Večeras u finalu Svetskog prvenstva gledaćemo sudar svetova, tango protiv flamenka, dokazani besmrtnik Leo Mesi na jurišu ka odbrani trona i čudo od deteta Lamin Jamal u misiji da vrati "zlatnu boginju" na Pirineje.

Gaučosi ili Furija? Nedelja, 21.00: (2,40) Španija (3,05) Argentina (3,55) Prvi koji najavjuje je kapiten reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović koji nam se javio iz Sjedinjenih Američkih Država, prednost je dao Furiji.

"Špance sam pratio celo prvenstvo. Mislim da imaju ono što je potrebno da pobede na Mundijalu. Ipak, najbolja utakmica prvenstva mi je bila sa Argentinom. Preokret protiv Egipta je možda i obeležio takmičenje.Što se tiče igrača, omiljeni mi je bio Haland", kaže Bogdanović za Mozzart Sport. U domu našeg sjajnog plejmejkera dileme nema. Tamo se ne navija samo navijački, već rodbinski! Aleksa Avramović nam je iz prve ruke otkrio da Argentina ima ozbiljnu bazu podrške u Čačku i šire....

"Kod nas u kući se navija za Argentinu, prvo što igraju sjajan fudbal, ali pre svega zbog snajke! Moj brat je oženio Argentinku, imaju sina Tea. Pratićemo svi finale", uz osmeh nam priča Aleksa, a onda se prebacuje na teren: "Što se tiče igrača, zna se ko je najbolji. Uvek sam izjavljivao da uživam da gledam Lea Mesija. Ipak, najbolji gol na prvenstvu je bio protiv Argentine, onaj koji je postigao Varela iz Zelenortskih Ostrva. A najbolja utakmica na čitavom šampionatu? Argentina - Engleska! Drugo poluvreme je bilo prosto neverovatno."

Sa reprezentativnim saigračem složio se i Dejan Davidovac. Popularni Deda, u svom prepoznatljivom, smirenom tonu, tipuje na Mesijevu istoriju, mada su mu oči "zapale" za jednog drugog majstora – doduše, onog koji je rano otišao kući.

"Ja se skoro sve slažem sa Aleksom. Navijam za Argentinu, ponajviše zbog neverovatne karijere Mesija. Svi se bore u toj ekipi i stvarno bi bila prelepa priča da ponovo osvoje prvenstvo, mislim da niko nije očekivao da mogu da vežu dva zlata zaredom. Najzanimljivija utakmica bez dileme je bila ta protiv Engleske, a što se tiče golova, meni su najupečatljiviji bili Halandovi", ističe Zvezdin univerzalac.

Sa druge strane, ima onih koji smatraju da Španija ima ono što je potrebno. Tristan Vukčević vuče ozbiljne veze sa Španijom, pa njegov izbor nije iznenađenje.

"Navijam za Španiju, to sam rekao još pre početka prvenstva. Igrao sam tamo četiri godine, volim tu zemlju i draže mi je da oni osvoje", jasan je Tristan, koji je opčinjen tinejdžerskom senzacijom Barselone: "Od igrača mi se najviše sviđa Lamin Jamal... Mesi jeste legenda, izvanredno igra, ali izdvojio bih i Olisea koji me je oduševio, bio je baš dobar na ovom prvenstvu. Najbolji meč? Polufinale Engleska - Argentina." 🔥🔥🔥 Mozzart deli 3.000 bonus kodova: MSFINALE 🔥🔥🔥 Na talasu evropskog fudbala plovi i bek Partizana, Arijan Lakić. Impresioniran je taktičkom perfekcijom momaka koje predvodi Luis de la Fuente.

"Navijam za Španiju, iskreno najviše zato što su evropska država, malo mi je zbog toga drago. Igraju dominantan fudbal, primili su samo jedan gol za ceo šampionat! Sada protiv Francuske su bukvalno dominirali. Ja sam pre turnira verovao da će Francuzi da osvoje, ali Španci su pokazali koliko su ozbiljni. Što se igrača tiče, Embape je bio toliko dominantan uz Mesija, ne mogu da kažem da su mi omiljeni, ali su odigrali neverovatno", skenira Lakić. Ono što nas posebno raduje jeste da srpski košarkaši nisu pratili samo "glavne glumce". Oduševljenje apsolutnim hitom prvenstva – selekcijom Zelenortskih Ostrva – ne kriju ni Lakić, ali ni Stefan Momirov, koji je u finišu Mundijala video čistu emociju Južnoamerikanaca.

"Navijam za Argentinu, sviđa mi se njihov način igre i ta borbenost. Uvek se bore do samog kraja, vraćali su se iz nekih nemogućih situacija na turniru", fasciniran je Momirov, ali odmah skreće pažnju na istorijski meč: "Najbolji momenat prvenstva je bila utakmica Argentina - Zelenortska Ostrva, onaj produžetak je nešto najbolje na celom Mundijalu! A omiljeni igrač? Mogu da kažem Vozinja, golman Zelenortskih Ostrva. Čovek je branio... Baš, baš neverovatno!"