Košarkašice Zvezde iz NBA dobile pojačanje za Evroligu

Ova 24-godišnja košarkašica iza sebe ima izuzetnu karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je sa univerzitetom UCLA ranije tokom godine osvojila titulu u NCAA ligi. Nakon sjajnih partija na koledžu, izabrana je kao deveti pik na WNBA draftu, te je u najjačoj ženskoj ligi sveta nastupala za ekipu Vašington Mistiks.

Osvajačica zlatne medalje sa Evrobasketa 2021. godine trebalo bi da predstavlja ključno pojačanje za ekipu Marine Maljković. Njen debi očekuje se već u narednim danima na gostovanju protiv Spartaka iz Subotice u domaćem prvenstvu, dok bi u Evroligi trebalo da zaigra 14. oktobra protiv belgijskog Mehelena u hali "Ranko Žeravica".

Pored belgijskog kluba, Crvenu zvezdu u grupnoj fazi očekuju još okršaji protiv italijanskog Skija i turskog Galatasaraja.

Dugalić bi trebalo da bude deo ekipe tokom aktuelne sezone nakon čega će se priključiti Projektu B, inovativnom globalnom košarkaškom startapu, pokrenutom od strane bivših lidera tehnoloških giganata poput Fejsbuka, Gugla i Skajpa, koji profesionalnu košarku organizuje po principu svetske turneje umesto tradicionalnog vezivanja klubova za jedan grad.

U ovom modelu timovi putuju i igraju turnire na različitim lokacijama širom planete, čime se vrhunski sport i zabava donose na nova, globalna tržišta. Projekat je trenutno fokusiran na profesionalnu žensku ligu sa ciljem pružanja bolje platforme i uslova igračicama, dok je u bliskoj budućnosti planirano i pokretanje muškog takmičenja po istom modernom poslovnom modelu.