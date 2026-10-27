Kristijan Koloko (©MN Press)
KRAJ: Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78
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*** Evroliga, 8. kolo ***
CRVENA ZVEZDA - MAKABI TEL AVIV 100:78
(34:15, 21:15, 23:25, 22:23)
Beogradska arena, Novi Beograd;
Sudije: Emin Mogulkodž, Kristaps Konstantinovs, Gentijan Cici.
CRVENA ZVEZDA: CRVENA ZVEZDA: Džons 8 (9as), Vajler Beb 5 (4as), Batler 21, Davidovac 2, Karter 24 (6/10 za tri, 5sk), Dobrić 6, Izundu 4 (5sk), Nvora 18, Koloko 6, Odželej -, Kremer 4, Moneke 2.
MAKABI TEL AVIV: Hord 4, Klark 19, Bejkot 7, Sorkin 13, Briset 6 (7sk), Rejman 2, Dibartolomeo 1, Valas 3, Lif 6, Tajs 4, Madar 7, Kolson 6 (4uk).
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