Obradović odahnuo, Lesor i Nan slomili Olimpiju Milano

Pitali su se svi kako će Panatinaikos izgledati kada se posle povrede u tim vrati Kendrik Nan. Koliko će lopti biti potrebno ekipi Željka Obradovića? Kako će legendarni srpski trener sve to uklopiti? Izazovno će bez ikakve dileme biti, jer su se zeleni iz Atine večeras ozbiljno namučili protiv objektivno slabije Olimpije iz Milana. Ipak, na kraju, kada se utakmica lomila i kada je koš bio najpotrebniji, lopta je išla u ruke Kendrika Nana — bio je hladnokrvan i pre svega precizan, pa na kraju konstatujemo novi trijumf Panatinaikosa rezultatom 80:75.

To znači da posle osam odigranih mečeva ova dva tima imaju potpuno različite učinke. Panatinaikos je stigao do čak sedam pobeda, dok Italijani imaju sedam poraza i verovatno su trenutno najveće razočarenje Evrolige, jer su pokazali malo toga pozitivnog tokom čitave sezone. Iako su se na ovoj utakmici borili, pa u nekoliko navrata i vodili — čak i tokom četvrte deonice — na kraju se piše samo novi poraz tima iz Milana.