Obradović odahnuo, Lesor i Nan slomili Olimpiju Milano
Vreme čitanja: 4min | uto. 27.10.26. | 22:34
Mnogo teže nego što se očekivalo, Panatinaikos je uspeo da nadigra Olimpiju iz Milana zahvaljujući košu Kedrika Nana
Pitali su se svi kako će Panatinaikos izgledati kada se posle povrede u tim vrati Kendrik Nan. Koliko će lopti biti potrebno ekipi Željka Obradovića? Kako će legendarni srpski trener sve to uklopiti? Izazovno će bez ikakve dileme biti, jer su se zeleni iz Atine večeras ozbiljno namučili protiv objektivno slabije Olimpije iz Milana. Ipak, na kraju, kada se utakmica lomila i kada je koš bio najpotrebniji, lopta je išla u ruke Kendrika Nana — bio je hladnokrvan i pre svega precizan, pa na kraju konstatujemo novi trijumf Panatinaikosa rezultatom 80:75.
To znači da posle osam odigranih mečeva ova dva tima imaju potpuno različite učinke. Panatinaikos je stigao do čak sedam pobeda, dok Italijani imaju sedam poraza i verovatno su trenutno najveće razočarenje Evrolige, jer su pokazali malo toga pozitivnog tokom čitave sezone. Iako su se na ovoj utakmici borili, pa u nekoliko navrata i vodili — čak i tokom četvrte deonice — na kraju se piše samo novi poraz tima iz Milana.
Izabrane vesti
A kako je sprečena senzacija u Atini? Pored Kendrika Nana, istakao se i nekadašnji centar Partizana Matijas Lesor, koji je ubacio 13 poena, ali je još važniji bio njegov učinak pod obručima gde je uresničio čak 11 skokova (od čega šest ofanzivnih). Nekoliko njih stiglo je u samom finišu meča kada Panatinaikos nikako nije mogao da pronađe put do koša dok je lopta bila u rukama Najdžela Hejs-Dejvisa i Silvana Fransiska.
Tada je Željko Obradović pozvao minut odmora i izdao jasne instrukcije da sve moraju da rešavaju ruke Kendrika Nana, koji je na kraju bio i najefikasniji pojedinac meča sa 20 poena. Valja napomenuti da se od povrede oporavio i Kostas Slukas, koji je na parketu proveo 18 minuta, pa Obradović sada na raspolaganju ima kompletnu bekovsku liniju koja na papiru deluje zastrašujuće. Ipak, kristalno je jasno ko je glavni gazda na terenu — Kendrik Nan, i to sasvim zasluženo.
Pored Kendrika Nana i Matijasa Lesora, jedini dvocifren u pobedničkom taboru bio je Huančo Ernangomez, koji je meč završio sa 11 poena.
Što se tiče gostiju iz Italije, teško je sada pronaći reči hvale uprkos tome što su odigrali solidan meč protiv znatno jačeg rivala. Ipak, evidentno je da Olimpija ove sezone neće biti ozbiljan takmac u borbi za visok plasman i već sada je prilično jasno da će teško izboriti mesto među 10 najboljih na tabeli.
Na sve to, i reprezentativac Srbije Marko Gudurić polako gubi ulogu na parketu, pošto je večeras dobio svega šest minuta od trenera i za to vreme ubacio tri poena. Najefikasniji u redovima gostujućeg tima bio je Devon Hol sa 15 ubačenih poena.
EVROLIGA - 8. KOLO
Utorak
Dubai - Pariz 93:99
/Roden 20 - Bejkon 24/
Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78
/Karter 24 - Klark 19/
Bajern Minhen - Barselona 84:88
/Jokubaitis – Panter 23/
Panatinaikos - Olimpija Milano 80:75
/Nan 20 - Hol 15/
Valensija - Fenerbahče (u toku)
Baskonija - Real Madrid (u toku)
Sreda
18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)
19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)
20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)
20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)
***Kvote su podložne promenama