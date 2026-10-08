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KRAJ: Dubai - Crvena zvezda 58:77
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čet. 08.10.26. | 17:32
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Koka kola arene
Evroliga, 4. kolo
DUBAI - CRVENA ZVEZDA 58:77
/21:16, 10:21, 15:19, 12:21/
Dvorana: Koka kola arena
Sudije: Saša Pukl, Manuel Atard, Arnau Padros
Dubai: Okobo 10, Dangubić -, Bejkon 13, Blosomgejm 7, Minc -, Kondić 1, Kabengele 8, Dijakite 7, Šengelija 12, Rajt -, Petrušev, Vokap -.
Crvena zvezda: Džons 9, Vajler Beb 2, Batler 11, Davidovac 3, Karter 4, Dobrić -, Izundu 8, Boldvin 3, Nvora 20, Odželej 12, Kremer -, Moneke 5.
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