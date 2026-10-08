Izundu o receptu pobede u Dubaiju: Nije bilo posmatrača, svi smo igrali

U odsustvu klasičnih visokih igrača, Izundu je preuzeo ogroman teret na svoja leđa pod obručima, gde se uspešno nosio sa fizički izuzetno dominantnim rivalima poput Mfiondua Kabengelea, Mamadi Dijakitea i Tornikea Šengelije. Ipak, snažni centar skromno ističe da je ključ uspeha bio isključivo u timskoj igri.

„Mislim da su danas svi igrali zajedno i da smo svi naporno radili na terenu. Nije bilo tako da je nekoliko momaka igralo, a ostali posmatrali. Naš cilj je bio da dođemo ovde i pobedimo, to smo uradili i veoma smo srećni što smo ispisali istoriju. Pohvale idu svim momcima, Džordanu, Čimi, Krisu... Pravili su sjajne poteze i uključivali sve u igru. Apsolutno je svako dao svoj doprinos”, počeo je Izundu za Mozzart Sport.

Zbog skraćene rotacije u reketu, Izunduu su u borbi pod obručima pomagali saigrači sa spoljnih i krilnih pozicija, pre svih Semi Oželej i Dejan Davidovac. Na pitanje da li je osećao pritisak pre meča, Zvezdin centar odgovara da je tim napravljen upravo tako da uskoči kada neko nedostaje.

„Ne mislim da je to bio pritisak. Pomogli su mi mnogo, svi su odradili svoj deo posla. Zato tim i postoji, da popuni praznine kada nismo svi na broju. Saigrači su odradili fantastičan posao igrajući na različitim pozicijama i doprinoseći ekipi. Veoma sam im zahvalan što su bili tu da mi pomognu”, naglašava centar crveno-belih.

Izundu iz utakmice u utakmicu deluje sve sigurnije u reketu i stiče se utisak da sve bolje pronalazi svoju ulogu u timu, iako je sezona tek u početnoj fazi.

„Svaki trening je za mene novo iskustvo i prilika da naučim nešto novo. Novi je sistem, tu je i novi trener, tako da još uvek pokušavamo da pronađemo pravi put i naučimo kako da gramo zajedno na najbolji mogući način”, zaključio je Izundu.