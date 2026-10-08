Zvezdina pustinjska oluja oduvala Dubai, sjajni Nvora i Batler za skor 2-2!

Vredi istaći, Zvezdina pobeda je u Mozzartu bila obezbeđena i mnogo pre poslednjeg zvuka sirene, uz Mozzart Relax! Onog trenutka kada su crveno-beli prvi put poveli sa 16 razlike, aktivirao se benefit koji je automatski "zaokružio" dvojku, mada je ista svakako došla nedugo zatim.

Težak put na najteže gostovanje u sezoni ekipa Ibona Navara je podnela bolje očekivanog, te je sa vrlo dobrom koncentracijom i u nešto kraćoj rotaciji došla do veoma važnog trijumfa i skora 2:2, koji znatno popravlja sliku sa bledog početka sezone, kao i stanje na tabeli.

Iako je do prve osetnije prednosti na meču došao tim Ćavija Paskvala, najviše zahvaljujući raspoloženom Dvejnu Bejkonu, to je ove noći u Emiratima bilo nedovoljno za razigranu ali i pametnu ekipu Ibona Navara.

Crveno-beli su na dalek put u pustinju krenuli oslabljeni, bez Džonatana Motlija koji se povredio na meču protiv Efesa i Stefana Miljenovića, koji je "otpao" nakon poslednjeg treninga u Beogradu. U avionu je bilo 13 igrača, a na kraju se u sastavu ipak našao kapiten Ognjen Dobrić koji je takođe bio neizvestan, a van tima ostao je Nikola Đurišić.

Zvezda je krenula u petorci sa Vajler Bebom, Karterom, Nvorom, Monekeom i Izunduom. U prvom napadu domaćina Nvora je odigrao dobru odbranu i ukrao loptu Bejkonu, koji je na to odgovorio sa sedam vezanih poena i doveo svoj tim do boljeg početka utakmice od 7:2. nakon prvih poena na meču koje su bila delo Izundua, usledilo je pet vezanih u izvedbi Čime Monekea, a istom merom (dva, pa tri) nadovezao se Nvora te je Zvezda na polovini prve deonice imala 12:11. Ćavi Paskval je na dobar period igre Zvezde odgovorio sa jakom kartom - u igru je poslao Toka Šengeliju, koji je odmah počeo da stvara probleme pod košem gostiju.

Na 3:40 do kraja prve deonice dogodio se ulazak u igru i evroligaški debi za Patrika Boldvina Džuniora, koji ubrzo zatim upisao i prve poene u crveno-belom dresu za 16:16, ali je domaći tim mnogo bolje završio prvi kvartal i to Šengelijinom trojkom sa vrha "kapice" za 21:16.