Zvezdina pustinjska oluja oduvala Dubai, sjajni Nvora i Batler za skor 2-2!
Vreme čitanja: 9min | čet. 08.10.26. | 19:56
Svoje najsjajnije izdanje u novoj sezoni Zvezda je sačuvala i prikazala na najtežem gostovanju u ligi, i sada zasluženo slavi prvu pobedu u Emiratima - 77:58
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Dubaija)
Najboljom partijom u sezoni i vrlo kontrolisanom igrom tokom celog meča u "Koka-Kola areni" Crvena zvezda je prvi put slavila u Dubaiju protiv istoimenog tima - 77:58 (16:21, 21:10, 19:15, 21:12). U sjajnoj timskoj igri istakao se Džordan Nvora sa 20 poena, a sjajnu podršku imao je u Džeredu Batleru koji je iako "rovit" ubacio 11 poena. Semi Odželej je ponovo bio jako važan faktor svog tima sa 12 poena uz sedam skokova i jednu asistenciju.
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Vredi istaći, Zvezdina pobeda je u Mozzartu bila obezbeđena i mnogo pre poslednjeg zvuka sirene, uz Mozzart Relax! Onog trenutka kada su crveno-beli prvi put poveli sa 16 razlike, aktivirao se benefit koji je automatski "zaokružio" dvojku, mada je ista svakako došla nedugo zatim.
Težak put na najteže gostovanje u sezoni ekipa Ibona Navara je podnela bolje očekivanog, te je sa vrlo dobrom koncentracijom i u nešto kraćoj rotaciji došla do veoma važnog trijumfa i skora 2:2, koji znatno popravlja sliku sa bledog početka sezone, kao i stanje na tabeli.
Iako je do prve osetnije prednosti na meču došao tim Ćavija Paskvala, najviše zahvaljujući raspoloženom Dvejnu Bejkonu, to je ove noći u Emiratima bilo nedovoljno za razigranu ali i pametnu ekipu Ibona Navara.
Crveno-beli su na dalek put u pustinju krenuli oslabljeni, bez Džonatana Motlija koji se povredio na meču protiv Efesa i Stefana Miljenovića, koji je "otpao" nakon poslednjeg treninga u Beogradu. U avionu je bilo 13 igrača, a na kraju se u sastavu ipak našao kapiten Ognjen Dobrić koji je takođe bio neizvestan, a van tima ostao je Nikola Đurišić.
Zvezda je krenula u petorci sa Vajler Bebom, Karterom, Nvorom, Monekeom i Izunduom. U prvom napadu domaćina Nvora je odigrao dobru odbranu i ukrao loptu Bejkonu, koji je na to odgovorio sa sedam vezanih poena i doveo svoj tim do boljeg početka utakmice od 7:2. nakon prvih poena na meču koje su bila delo Izundua, usledilo je pet vezanih u izvedbi Čime Monekea, a istom merom (dva, pa tri) nadovezao se Nvora te je Zvezda na polovini prve deonice imala 12:11. Ćavi Paskval je na dobar period igre Zvezde odgovorio sa jakom kartom - u igru je poslao Toka Šengeliju, koji je odmah počeo da stvara probleme pod košem gostiju.
Na 3:40 do kraja prve deonice dogodio se ulazak u igru i evroligaški debi za Patrika Boldvina Džuniora, koji ubrzo zatim upisao i prve poene u crveno-belom dresu za 16:16, ali je domaći tim mnogo bolje završio prvi kvartal i to Šengelijinom trojkom sa vrha "kapice" za 21:16.
Na početku drugog poluvremena Navaro je na parket poslao Dobrića, sa idejom da podigne agresivnost. Semi Odželej je u kratkom intervalu šutno tri otvorene trojke, a tek treća je bila sreća za 23:19. Nakon poena oporavljenog Dejana Davidovca na sjajnu asistenciju Krisa Džonsa Zvezda dolazi na dva poena minusa, pa je to bio znak za Ćavija Paskvala da ovaj mini nalet preseče minutom odmora. Nakon što su promašili čak devet šuteva za tri poena, usledila su dva vezana pogotka u izvedbi Džereda Batlera i veoma raspoloženog Džonsa, koji je dobar interval zaokružio poenima u kontri kompletirao Zvezdinu seriju od 13-0 za 29:23, natervaši Paskvala da potroši još jedam tajm-aut nakon kojeg je vratio startere na parket i to mu je donelo dobru rekaciju nakon poena Kabengelea i zakucavanja Blosongejma, nakon čega je reagovao i Ibon Navaro i iz tajm-auta dobio poene da poludistance Nika Vajlera Beba, a do kraja poluvremena Zvezda je zadržala kontrolu, bila raznovrsna u napadu i na veliki odmor otišla sa šest poena viška - 31:37.
Ono što je karakterisalo igru Zvezde bila je vrlo dobra i agresivna odbrana, čak pet ukradenih lopti za prvih dvadeset minuta uz solidnu kontrolu skoka protiv tima koji je ugalvnom dominantan u tom segmentu. Ono što je upadljivo je da su igrači u crveno-belom insistirali na šutu za tri poena i pored toga što ih on i nije baš služio, pogodili su pet od 16, što nije sjajno ali je bilo daleko bolje od Dubaijevih 1/10!
*** Evroliga, 4. kolo ***
DUBAI - CRVENA ZVEZDA 58:77
/21:16, 10:21, 15:19, 12:21/
Dvorana: Koka kola arena
Sudije: Saša Pukl, Manuel Atard, Arnau Padros
DUBAI: Okobo 10, Dangubić -, Bejkon 13, Blosomgejm 7, Minc -, Kondić 1, Kabengele 8, Dijakite 7, Šengelija 12, Rajt -, Petrušev, Vokap -.
CRVENA ZVEZDA: Džons 9, Vajler Beb 2, Batler 11, Davidovac 3, Karter 4, Dobrić -, Izundu 8, Boldvin 3, Nvora 20, Odželej 12, Kremer -, Moneke 5.
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Trojkom je počela treća četvrtina, pogodio ju je Džordan Nvora nakon što je prethodno iz drugog ugla pokušao Davidovac, a onda je probao još jedno iz polukontre, i taj "heat check" je bio uspešan za prvu dvocifrenu prednost na meču - 43:31! Svoju dobru partiju Nvora je nastavio i sa nekoliko dobrih i za njega ne baš karakterističnih odbrana, pa mu je jedna ukradena lopta donela lako polaganje na drugoj strani.
Okobo spolja sa dve trojke u trećem kvartalu i Šengelija i Kabengele unutra održavali su domaći tim u priključku, ali je Zvezda imala raznovrsna naoružanje u ofanzivi pa su se nadalje uključivali Džons, Izundu i Batler, koji je u poslednjoj sekundi treće deonice ubacio važan put sa poludistance za velikih deset poena viška pred četvrtinu odluke - 56:46.
Iako je bio pod groznicom na četvrtak ujutru, Džered Batler je "probio" znoj u poslednjem periodu i bio pravi komandant igre beogradskog tima, i svojim probijanjem odbrambenih linija Dubaija, i asistencijama li i važnim ubačenim šutevima. Kada je Boldvin iskoristio jedno od tri bacanja nakon nesportskog faula Dijakitea u 35. minute, Zvezda je odigrala nešto lošiji napad i dala poslednju šansu domaćem timu za povratak ali je nervoza ipak bila faktor koji igrači i belom nisu uspeli da prebrode, pa je drugi poraz u sezoni bio neminovnost.
Crvena zvezda je večeras postala ekipa koja je Dubai svela na ubedljivo najmanji broj poena, računajući samo utakmice u Koka Kola Areni. U Evroligi je dosadašnji negativni rekord Dubaija bio 72 poena – i generalno gledano kod kuće najniži broj ubačenih koševa – dok je večeras ta “granica” spuštena za čak 14 poena!
Za subotu u dvorani Aleksandar Nikolić zakazan je derbi ABA lige između Crvene zvezde i Budućnosti.
EVROLIGA, 4. KOLO
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Sreda
Pariz - Asvel 96:98
/Hifi 30 - Mils 21/
Četvrtak
Dubai - Crvena zvezda 58:77
/Bejkon 13 - 20/
Makabi Tel Aviv - Olimpija Milano 97:79
/Madar 17 - Rajt 23/
Bajern Minhen - Virtus Bolonja (u toku)
20.15 (1,60) Panatinaikos (16,0) Fenerbahče (2,65)
20.30 (1,90) Valensija (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)
20.45 (1,25) Real Madrid (17,0) Partizan Mozzart Bet (4,70)
Petak
20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)
20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)
20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)
***Kvote su podložne promenama