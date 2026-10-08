Kraj sage "Baner": Dejan Bodiroga gleda Željka Obradovića i PAO u Atini

Sećamo se koliko je impulsivna reakcija bila Dimitrisa Janakopulosa posle poraza u derbiju od Olimpijakosa (80:86), kada je skinuo baner sa likom Dejana Bodiroge. Tada je prvi čovek Panatinaikosa uputio i dosta teških reči na račun jednog od najboljih košarkaša u klupskoj i istoriji evropske košarke.

U međuvremenu se temperamentni rukovodilac atinskog giganta umirio i čak najavio da će vratiti baner pod svodove čuvene OAKA arene u Atini, a večerašnjim događajem definitivno je stavljena saga na sagu "Baner". Naime, prvi čovek Evrolige Dejan Bodiroga je u Atini, odakle gleda derbi kola protiv Fenerbahčea.