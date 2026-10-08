Kraj sage "Baner": Dejan Bodiroga gleda Željka Obradovića i PAO u Atini
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 20:39
I to u derbiju kola protiv Fenerbahčea i njegovog bivšeg saigrača Šarunasa Jasikevičijusa
Sećamo se koliko je impulsivna reakcija bila Dimitrisa Janakopulosa posle poraza u derbiju od Olimpijakosa (80:86), kada je skinuo baner sa likom Dejana Bodiroge. Tada je prvi čovek Panatinaikosa uputio i dosta teških reči na račun jednog od najboljih košarkaša u klupskoj i istoriji evropske košarke.
U međuvremenu se temperamentni rukovodilac atinskog giganta umirio i čak najavio da će vratiti baner pod svodove čuvene OAKA arene u Atini, a večerašnjim događajem definitivno je stavljena saga na sagu "Baner". Naime, prvi čovek Evrolige Dejan Bodiroga je u Atini, odakle gleda derbi kola protiv Fenerbahčea.
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Njega je ispred porodice Janakopulos dočekala Dimitrisova ćerka Despina.
Jedan od najboljih evropskih košarkaša u istoriji pozdravljen je aplauzima sa tribina, a na jednoj strani mogao je da vidi svog dugogodišnjeg prijatelja i čoveka sa kojim je uspešno sarađivao u reprezentaciji Jugoslavije i Panatinaikosu, Željka Obradovića, dok je na drugoj strani njegov nekadašnji saigrač iz Barselone Šarunas Jasikevičijus. Sa obojicom je, interesantno, bio šampion Evrope - u Panatinaikosu sa Obradovićem i Barseloni sa Šarasom, koje je tada sa klupe vodio Svetislav Pešić.
Lepo je videti takvog velikana ponovo na mesto gde je ostavio dubok trag. Dve evropske titule i još tri pehara domaćeg prvenstva je, između ostalog, osvojio Bodiroga u dresu Zelenih.