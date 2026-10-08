Navaro hvali igrače: Košarka pripada njima – nije do mojih ideja i filozofije

Šta je bio ključ utakmice? "Ključ utakmice su uvek igrači, ne trener. Igrači, energija, intezitet, koncentracija i način kako da izađu na kraj sa frustracijom posle greške. Na tome radimo. Oni napreduju dan za danom u tome, danas je to bio primer. Nismo bili dobri sa linije za slobodna bacanja kao u prošlim utakmicama, ali kako smo kontrolisali situaciju posle promašaja je bilo mnogo bolje nego ranije, zbog toga smo kontrolisali sve i defanzivnu tranziciju i uspeli smo da se borimo sa njima na skoku, sa takvim zverima kao što su Toko, Kabengele... Kontrolisali smo i dominirali na ofanzivnom skoku" .

Posle utakmice, izneo je utiske na konferenciji za medije. "Čestitam mom timu na pobedi, čestitam i na igri. Mislim da smo započeli utakmicu mnogo dobro, što se tiče osnovnih stvari koje smo hteli da uradimo. Mislim da je to bilo važno, posle toga smo nastavili da guramo, bilo je dobro za samopouzdanje, uprkos dosta promašenih otvorenih šuteva, ne samo u prvom poluvremenu, već i tokom cele utakmice. Ulazak u treću četvrtinu bio je fantastičan, napravili smo veliku razliku i dominirali smo na ofanzivnom skoku. Tim je pokazao da može i da popravi stvari koje nije dobro radio u prvom poluvremenu i sve smo ispravili u drugom" , započeo je Španac.

Da li je bio neki poseban ključni trenutak?

"Nije bilo jednog ključnog momenta, bilo ih je mnogo. Na početku treće četvrtine došli smo do velikog vođstva, pa smo ga izgubili, ali je ipak tim nastavio da bude zajedno i da radi stvari koje treba da radi. Sve smo radili dobro 40 minuta. Cela utakmica je ključni trenutak".

Semi Odželej je opet pokrivao peticu.

"Semi Odželej na pet nije jučerašnja odluka, to je moranje. Imamo samo Izundua na centru. Semi je ratnik, šta god treba da uradi da pomogne timu, on će to uraditi. Igraće tri, četiri, pet, da sedi na klupi sa momcima, sve će uraditi. Sve će vam dati. Takav je igrač, kog uvek volite da imate u timu".

Odličnu rolu imao je Dejan Davidovac.

"Deki je veoma pametan igrač. On zna šta treba da radi, pametan je, nekada zaboravi neke stvari, nije bio sa nama više od pet, šest treninga, nekada se pogubi, ali je toliko pametan da sve popravi. Za ovaj tim da ima igrače emotivne takve, to je dobar balans".

Da li je konačno implementirao svoj sistem?

"Košarka ne pripada trenerima, već igračima, to sam im rekao. Kako oni igraju, njihovim talentom, žrtvovanjem, tako će biti. Košarka pripada njima, ja tako mislim. Stići ćemo gde nas oni odvedu. Kada vaši igrači ostvaruju vaše ideje je dobro, mada ima nekada utakmice gde deluje da to ne rade. Ovo je proces. Nije do mojih ideja i filozofije nego do košarke koju oni mogu da igraju. Nije to do mene", zaključio je.