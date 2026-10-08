Makabi najzad pokazao da ume da igra košarku, Manekeni ponovo razbijeni u Beogradu

Pre ovog kola, dva tima su se isprofilisala kao ubedljivo najlošija u elitnom takmičenju, a na zaprepašćenje mnogih to su bili Real Madrid i Makabi. Sada se klub iz Tel Aviva konačno pomakao sa samog dna, jer je u četvrtom kolu nadigrao smušenu Olimpiju iz Milana, koja na kraju nije imala nikakve šanse. Izraelci su slavili ubedljivim rezultatom 97:79 i tako upisali svoj prvi trijumf u novoj sezoni.

Predstavnik Italije se ponovo u Beogradu proveo kao bos po trnju. U prvom kolu su ubedljivo poraženi od Partizan Mozzart Beta, a sada su se vratili u glavni grad Srbije gde ih je sačekao Makabi i ponovo im uručio ubedljiv poraz. Ovo je vrlo verovatno bila i poslednja utakmica Makabija u Srbiji, s obzirom na to da je plan tima da se presele na Kipar, gde će im biti privremena baza dok ponovo ne dobiju zeleno svetlo da se vrate u Tel Aviv.

Generalno, Makabi je tokom leta oformio solidnu ekipu sa nekim veoma zanimljivim imenima, ali su po svim parametrima izgledali izuzetno loše u prva tri kola gde su nanizali isto toliko poraza. Doduše, ni Olimpija Milano nije izgledala previše bolje. Njihov najveći problem je bez ikakve dileme organizacija napada, jer se za sada čini da je jedini pravi kreator i čovek koji može da pročita protivničku igru Marko Gudurić. Srpski reprezentativac se trudio i igrao najbolje što može, ali to večeras nije bilo ni blizu dovoljno da se izbegne novi neuspeh.

Činjenica da je gost na ovoj utakmici ubacio svega 29 poena u čitavom drugom poluvremenu dovoljno govori o tome kako je izgledao napad Italijana. Sve se svodilo na individualnu kreaciju koja je bila daleko ispod evroligaškog nivoa u trećem i četvrtom kvartalu. U prvom delu meča Manekenke su izgledale donekle solidno, mada su i tada imale sedam poena zaostatka.