Makabi najzad pokazao da ume da igra košarku, Manekeni ponovo razbijeni u Beogradu
čet. 08.10.26. | 20:03
Posle katastrofalnog starta, ekipa iz Tel Aviva je upisala prvi trijumf u Evroligi tako što su rutinski savladali Olimpiju iz Milana
Pre ovog kola, dva tima su se isprofilisala kao ubedljivo najlošija u elitnom takmičenju, a na zaprepašćenje mnogih to su bili Real Madrid i Makabi. Sada se klub iz Tel Aviva konačno pomakao sa samog dna, jer je u četvrtom kolu nadigrao smušenu Olimpiju iz Milana, koja na kraju nije imala nikakve šanse. Izraelci su slavili ubedljivim rezultatom 97:79 i tako upisali svoj prvi trijumf u novoj sezoni.
Predstavnik Italije se ponovo u Beogradu proveo kao bos po trnju. U prvom kolu su ubedljivo poraženi od Partizan Mozzart Beta, a sada su se vratili u glavni grad Srbije gde ih je sačekao Makabi i ponovo im uručio ubedljiv poraz. Ovo je vrlo verovatno bila i poslednja utakmica Makabija u Srbiji, s obzirom na to da je plan tima da se presele na Kipar, gde će im biti privremena baza dok ponovo ne dobiju zeleno svetlo da se vrate u Tel Aviv.
Generalno, Makabi je tokom leta oformio solidnu ekipu sa nekim veoma zanimljivim imenima, ali su po svim parametrima izgledali izuzetno loše u prva tri kola gde su nanizali isto toliko poraza. Doduše, ni Olimpija Milano nije izgledala previše bolje. Njihov najveći problem je bez ikakve dileme organizacija napada, jer se za sada čini da je jedini pravi kreator i čovek koji može da pročita protivničku igru Marko Gudurić. Srpski reprezentativac se trudio i igrao najbolje što može, ali to večeras nije bilo ni blizu dovoljno da se izbegne novi neuspeh.
Činjenica da je gost na ovoj utakmici ubacio svega 29 poena u čitavom drugom poluvremenu dovoljno govori o tome kako je izgledao napad Italijana. Sve se svodilo na individualnu kreaciju koja je bila daleko ispod evroligaškog nivoa u trećem i četvrtom kvartalu. U prvom delu meča Manekenke su izgledale donekle solidno, mada su i tada imale sedam poena zaostatka.
U nastavku susreta, Makabi je preko Jama Madara postavio čvrst temelj pobede, pre svega zahvaljujući već pomenutoj granitnoj odbrani, posle čega je postalo kristalno jasno da Ponos Izraela definitivno dolazi do prve pobede u ovosezonskom izdanju Evrolige.
Sada je samo pitanje da li Makabi ovakve partije može da ponavlja u kontinuitetu, dok sa druge strane postaje evidentno da je Milano u ovom momentu daleko od tima koji može ozbiljnije da se bori za mesto među 10 najboljih na tabeli, osim u slučaju da se u igri nešto drastično ne promeni ili na treg ne stigne neko zvučno pojačanje.
Da nije bilo Mozesa Rajta koji je ubacio 23 poena uz osam skokova, razlika bi verovatno išla preko 30 razlike. Jedini dvocifren je bio još Alek Piters sa 12 poena. Srpski reprezentativac, Marko Gudurić je imao svega pet poena za 17 minuta provedenih u igri. Šut ga nije služio jer je pogodio samo jedan šut iz igre iz šest pokušaja.
Na drugoj strani blistao je nekadašnji plejmejker Partizana, Jam Madar koji je upisao 17 poena, a imao je i četiri asistencije i dve ukradene lopte. Bonzi Kolson i Džejlen Hord su dodali po 13.
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EVROLIGA 4. KOLO
Sreda
Pariz - Asvel 96:98
/Hifi 30 - Mils 21/
Četvrtak
Dubai - Crvena zvezda 58:77
/Bejkon 13 - 20/
Makabi Tel Aviv - Olimpija Milano 97:79
/Madar 17 - Rajt 23/
Bajern Minhen - Virtus Bolonja (u toku)
20.15 (1,60) Panatinaikos (16,0) Fenerbahče (2,65)
20.30 (1,90) Valensija (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)
20.45 (1,25) Real Madrid (17,0) Partizan Mozzart Bet (4,70)
Petak
20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)
20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)
20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)
***Kvote su podložne promenama