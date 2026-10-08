Paskval: Katastrofa, bili smo užasni... Petrušev? Moja odluka, ništa više

Šta je toliko pošlo naopako? "Bila je ovo jedna utakmica koju smo dobro otvorili i posle smo izgubili sve prednosti u drugoj četvrtini. Držali smo se na šest poena razlike, nekada se desi to u prvom poluvremenu, ali u drugom smo pali, samo smo padali i padali i na kraju zbog frustracija je sve bilo loše. Utakmica u kojoj je sve bilo pogrešno. Idemo dalje i koncentrišemo se na sledeći meč" .

Na konferenciji za medije, utiske je izneo Ćavi Paskval . "Čestitam Crvenoj zvezdi na pobedi u jednoj utakmici gde smo bili užasni u svim situacijama svih 40 minuta. Možda smo u prvih deset minuta bili u utakmici, ali od tada smo izgubili kontrolu nad svime. Nismo igrali dobru odbranu kao do sada, lopta se nije kretala, bili smo statični u napadu... Bili smo kompletno nestabilni, loš šut za tri, na skoku smo bili loši, imali smo najgore veče ove sezone" .

Filip Petrušev nije ulazio u igru.

"Nemam šta da kažem, to je moja odluka, odluka trenera".

Zvezda je igrala dobro, ali...

"Bila je katastrofa, katastrofalna utakmica. Ništa nismo mogli da pogodimo u napadu, nismo koristili šanse. Crvena zvezda je igrala bolje, ali mi nismo igrali našu igru. Tipičan dan kada ne razumete šta se dešava. Trenirali smo dobro, krenuli smo dobro, igrači su bili spremni, ali večeras je sve pošlo naopako", zaključio je.

Pored Paskvala, u miks zoni srpskim medijima se obratio Kosta Kondić.

"Prvi put da Zvezda pobeđuje, ali i da mi ovoliko loše izgledamo. Početak je sezone, ovakve utakmice mogu da se dese. Sad, nama više ne smeju da se dešavaju, pogotovo sa rasporedom kakav nam sledi. Ovo što smo danas igrali, tako ne treniramo. Moramo protiv Kluža da pokažemo drugačiji pristup".

Gde je Dubai najviše grešio?

"Tranzicija, brza igra, nismo imali odgovor na to. Dozvolili smo im da rade stvari koje rade najbolje".

Šta vam je rekao trener Paskval?

"Ništa, kao što sam rekao, da se ovakve utakmice dešavaju, da ima još mnogo da se igra i da ovo mora već sada da je iznad nas".