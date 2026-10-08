Kris Džons: Ne možete da pobedite ili izgubite u prva dva minuta

Odigrala je Crvena zvezda impresivno u Dubaiju i slavila sa 77:58. Pobedu možda neko jeste očekivao, ali ovaku ubedljivu - niko.

Bio je ovo prvi trijumf Zvezde ikada u Koka kola areni, a nakon meča za srpske medije govorio je Kris Džons.

"Nisam znao to. Ali, važno je pobediti u gostima, posebno nakon starta sezone koji smo imali i dva uvodna poraza kod kuće. Neka ovo bude temelj, a mi treba da nastavimo da gradimo na ovoj pobedu u nastavku sezone".