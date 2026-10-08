Kris Džons: Ne možete da pobedite ili izgubite u prva dva minuta
Vreme čitanja: 1min | čet. 08.10.26. | 20:19
"Moramo da nastavimo da radimo jer imamo prostora za napredak", kaže Amerikanac
Odigrala je Crvena zvezda impresivno u Dubaiju i slavila sa 77:58. Pobedu možda neko jeste očekivao, ali ovaku ubedljivu - niko.
Bio je ovo prvi trijumf Zvezde ikada u Koka kola areni, a nakon meča za srpske medije govorio je Kris Džons.
"Nisam znao to. Ali, važno je pobediti u gostima, posebno nakon starta sezone koji smo imali i dva uvodna poraza kod kuće. Neka ovo bude temelj, a mi treba da nastavimo da gradimo na ovoj pobedu u nastavku sezone".
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Smatra plejmejker da Zvezda može još bolje.
"Sve je bilo idealno za nas. Nalazili smo dobre šuteve, trčali u kontre. Moramo da nastavimo da radimo jer imamo prostora za napredak. Ne možemo da budemo zadovoljni samo ovom jednom utakmicom".
Nije dobro krenulo, Dubai je meč otvorio serijom 9:0.
"Utakmica traje 40 minuta. Ne možete da pobedite ili izgubite posle dva minuta. Nismo počeli kako treba, počeli smo baš onako kako nismo smeli, ali ostali smo smireni, krenuli da igramo odbranu i pobedili".
Šta je bio ključ pobede?
"Odbrana je bila glavna stvar. Oni imaju dosta fizički jake igrače, međutim mislim da smo ih lepo iskontrolisali i kao što sam rekao, trčali smo u tranziciji. To je bio ključ utakmice. Odbrana je nešto na čemu zasnivamo igru, skok i trčanje".